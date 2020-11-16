Мери Варшави і Будапешта розкритикували ветування бюджету ЄС

Мери Варшави і Будапешта закликали свої національні уряди поступитися в суперечці про бюджет ЄС. Раніше Польща та Угорщина заблокували бюджет ЄС.
Мери столиць Польщі та Угорщини закликали свої національні уряди відкликати вето, накладене на європейський бюджетний пакет, що передбачає кошти на відновлення держав-членів від коронавірусної кризи.
"Накладення вето на бюджет, найбільшим бенефіціаром якого має бути Польща, є звичайним самогубством", - заявив у четвер, 19 листопада, мер Варшави Рафал Тшасковський, передає агенція AFP. Його угорський колега Гергей Карачонь, своєю чергою, виступив з відкритою підтримкою положень, що містяться у бюджетній угоді ЄС щодо вимог "верховенства права", проти чого виступають уряди Угорщини та Польщі.
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Тим часом на відеосаміті глав держав і урядів країн-членів ЄС 19 листопада учасники коротко обговорили питання вето, накладеного Угорщиною і Польщею. В результаті через півгодини розмов глава Європейської Ради Шарль Мішель вирішив, що консультації щодо блокування бюджету ЄС продовжаться поза самітом.
Як відомо, Тшасковський та Карачонь наприкінці 2019 року разом з мерами Праги та Братислави підписали Пакт опозиційних мерів . У столицях країн Вишеградської групи - Варшаві, Будапешті, Празі та Братиславі - посади мерів обіймають молоді і прогресивні політики, які об'єднались заради впровадження в їхніх країнах принципів правової держави.
Нагадаємо, у липні 2020 року, після кількох днів переговорів, глави держав і урядів ЄС погодили бюджет ЄС, який становить 1,1 трильйона євро на період з 2021 до 2027 року. Водночас вони погодили план економічного відновлення від коронавірусної кризи обсягом 750 мільярдів євро.
У досягнутій угоді також містився компроміс, спрямований на скорочення в майбутньому обсягів наданих від ЄС коштів у разі порушення країнами принципів верховенства права. Однак через позицію Польщі та Угорщини компроміс був за багатьма пунктами досить нечітко сформульованим.
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16 листопада на зустрічі послів країн-членів ЄС через незгоду щодо прив'язки виділення коштів ЄС до дотримання країнами принципів верховенства права Угорщина і Польща наклали вето на європейський бюджетний пакет з фондом відновлення від коронакризи.
За словами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступив 18 листопада із поясненням своєї позиції, Будапешт разом з Варшавою наклали вето, оскільки вважають положення щодо "верховенства права" "шантажем" тих країн, які виступають проти міграції.
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"Сьогодні в Брюсселі країнами, які дотримуються принципів верховенства права, вважають лише тих, хто пускає до себе мігрантів, - заявив Орбан. - Щойно ці положення будуть ухвалені, більше не буде жодних перешкод для прив'язки права держав-членів на кошти в загальних фондах до підтримки міграції, і використання фінансової допомоги для шантажу країн, які виступають проти міграції".
Позицію Угорщини і Польщі підтримав прем'єр-міністр Словенії Янеш Янса. Хоча Любляна не накладала вето на бюджетний пакет з фондом допомоги від коронакризи, прем'єр Словенії у листі до голови Ради ЄС Шарля Мішеля, оприлюдненому місцевими ЗМІ 18 листопада, висловив свою незгоду з положенням щодо "верховенства права" у питанні виділення коштів ЄС.