Мери Варшави і Будапешта розкритикували ветування бюджету ЄС

Мери столиць Польщі та Угорщини закликали свої національні уряди відкликати вето, накладене на європейський бюджетний пакет, що передбачає кошти на відновлення держав-членів від коронавірусної кризи.

"Накладення вето на бюджет, найбільшим бенефіціаром якого має бути Польща, є звичайним самогубством", - заявив у четвер, 19 листопада, мер Варшави Рафал Тшасковський, передає агенція AFP. Його угорський колега Гергей Карачонь, своєю чергою, виступив з відкритою підтримкою положень, що містяться у бюджетній угоді ЄС щодо вимог "верховенства права", проти чого виступають уряди Угорщини та Польщі.

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Тим часом на відеосаміті глав держав і урядів країн-членів ЄС 19 листопада учасники коротко обговорили питання вето, накладеного Угорщиною і Польщею. В результаті через півгодини розмов глава Європейської Ради Шарль Мішель вирішив, що консультації щодо блокування бюджету ЄС продовжаться поза самітом.

Як відомо, Тшасковський та Карачонь наприкінці 2019 року разом з мерами Праги та Братислави підписали Пакт опозиційних мерів . У столицях країн Вишеградської групи - Варшаві, Будапешті, Празі та Братиславі - посади мерів обіймають молоді і прогресивні політики, які об'єднались заради впровадження в їхніх країнах принципів правової держави.

Вето Польщі і Угорщини

Нагадаємо, у липні 2020 року, після кількох днів переговорів, глави держав і урядів ЄС погодили бюджет ЄС, який становить 1,1 трильйона євро на період з 2021 до 2027 року. Водночас вони погодили план економічного відновлення від коронавірусної кризи обсягом 750 мільярдів євро.

У досягнутій угоді також містився компроміс, спрямований на скорочення в майбутньому обсягів наданих від ЄС коштів у разі порушення країнами принципів верховенства права. Однак через позицію Польщі та Угорщини компроміс був за багатьма пунктами досить нечітко сформульованим.

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16 листопада на зустрічі послів країн-членів ЄС через незгоду щодо прив'язки виділення коштів ЄС до дотримання країнами принципів верховенства права Угорщина і Польща наклали вето на європейський бюджетний пакет з фондом відновлення від коронакризи.

За словами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступив 18 листопада із поясненням своєї позиції, Будапешт разом з Варшавою наклали вето, оскільки вважають положення щодо "верховенства права" "шантажем" тих країн, які виступають проти міграції.

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"Сьогодні в Брюсселі країнами, які дотримуються принципів верховенства права, вважають лише тих, хто пускає до себе мігрантів, - заявив Орбан. - Щойно ці положення будуть ухвалені, більше не буде жодних перешкод для прив'язки права держав-членів на кошти в загальних фондах до підтримки міграції, і використання фінансової допомоги для шантажу країн, які виступають проти міграції".

Позицію Угорщини і Польщі підтримав прем'єр-міністр Словенії Янеш Янса. Хоча Любляна не накладала вето на бюджетний пакет з фондом допомоги від коронакризи, прем'єр Словенії у листі до голови Ради ЄС Шарля Мішеля, оприлюдненому місцевими ЗМІ 18 листопада, висловив свою незгоду з положенням щодо "верховенства права" у питанні виділення коштів ЄС.