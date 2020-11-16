 Суперечка щодо бюджету ЄС: Словенія підтримала Угорщину і Польщу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Суперечка щодо бюджету ЄС: Словенія підтримала Угорщину і Польщу

На думку прем'єра Словенії, спірне положення щодо "верховенства права" у питанні виділення коштів ЄС є інструментом тиску на деякі країни.

Прем'єр-міністр Словенії Янеш Янса

Прем'єр-міністр Словенії Янеш Янса

Прем'єр-міністр Словенії Янеш Янса підтримав позицію Угорщини і Польщі на тлі суперечки щодо бюджету ЄС на 2021-2027 роки, зокрема щодо прив'язки виділення коштів ЄС до дотримання країнами принципів верховенства права. Хоча Любляна не накладала вето на бюджетний пакет з фондом допомоги від коронакризи два дні тому, як це зробили Варашава та Будапешт, прем'єр Словенії у своєму листі до голови Ради ЄС Шарля Мішеля, оприлюдненому місцевими ЗМІ у середу, 18 листопада, висловив свою незгоду з положенням щодо "верховенства права" у питанні виділення коштів ЄС.

Читайте також: Коментар: Коли твої друзі Орбан і Качинський, ворогів не треба

"Деякі політичні групи... неприховано погрожують використовувати інструмент, помилково названий "верховенство права", щоб виховувати окремі держави-члени ЄС шляхом більшості голосів", - йдеться в листі прем'єра Словенії, передає агентство AFP.

Нагадаємо, 16 листопада через суперечку навколо прив'язки отримання коштів ЄС до дотримання країнами принципів верховенства права Угорщина і Польща наклали вето на європейський бюджетний пакет з фондом допомоги від коронакризи.

Бюджет ЄС і пакет порятунку від кризи

У липні, після кількох днів переговорів, глави держав і урядів ЄС погодили бюджет ЄС, який становить 1,1 трильйона євро на період з 2021 до 2027 року. Водночас вони погодили тоді ж план економічного відновлення від коронавірусної кризи обсягом 750 мільярдів євро.

Читайте також: Європарламент вимагає внести зміни до погодженого на саміті бюджету ЄС

В досягнутій на саміті угоді також містився компроміс, спрямований на скорочення в майбутньому обсягів наданих від ЄС коштів у разі порушення країнами принципів верховенства права. Однак через позицію Польщі та Угорщини компроміс був за багатьма пунктами досить нечітко сформульованим. Щодо обох країн у Брюсселі вже кілька років триває процедура, яка зрештою може призвести до позбавлення країн права голосу в ЄС.

Нинішнє вето Угорщини та Польщі не дозволяє Європейській Комісії брати кредити на фінансування пакета допомоги від коронавірусної кризи.

Позиція Угорщини 

За словами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступив у середу із поясненням своєї позиції, Будапешт, разом з Варшавою, наклали вето, оскільки вважають положення щодо "верховенства права" "шантажем" тих країн, які виступають проти міграції.

Читайте також: Орбан vs ЄС: Угорщина проти санкцій за порушення цінностей Євросоюзу

"Сьогодні в Брюсселі країнами, які дотримуються принципів верховенства права, вважають лише тих, хто пускає до себе мігрантів", - заявив Орбан. "Як тільки ці положення будуть ухвалені, більше не буде жодних перешкод для прив'язки права держав-членів на кошти в загальних фондах до підтримки міграції, і використання фінансової допомоги для шантажу країн, які виступають проти міграції", - сказав він.

Читайте також: ЄП і уряди країн ЄС після місяців переговорів досягли згоди щодо бюджету

Прем'єр Угорщини додав, що під час дебатів останніх років, пов'язаних з міграцією, "верховенство права перетворилося на політичну та ідеологічну зброю з юридичної точки зору". "На наш погляд, пов'язування економічних і фінансових питань з політичними було б серйозною помилкою, яка підірвала б єдність Європи", - наголосив він.

Втім, Орбан натякнув на можливий компроміс у цьому питанні. За його словами, угода повинна містити чітке визначення верховенства права і механізм оскарження країнами санкцій.

Дивитись відео 04:35

Бюджет-2021: на Зеленського витрачатимуть більше? (19.10.2020)

 

Також за темою

Euro Geldscheine

Угорщина та Польща заблокували бюджетний пакет ЄС 16.11.2020

Через суперечку навколо прив'язки отримання коштів ЄС до дотримання країнами принципів верховенства права Угорщина і Польща наклали вето на європейський бюджетний пакет з фондом допомоги від коронакризи.

Kombobild Orban und Kaczynski

Коментар: Коли твої друзі Орбан і Качинський, ворогів не треба 17.11.2020

Угорщина і Польща блокують бюджет ЄС через прив'язку виділення коштів до верховенства права. Але це правило треба було ухвалити набагато раніше, пише Барбара Везель.

Brüssel I Viktor Orban und Ursula von der Leyen

Орбан vs ЄС: Угорщина проти санкцій за порушення цінностей Євросоюзу 16.11.2020

Угорський прем'єр Віктор Орбан хоче накласти вето на рішення про бюджет ЄС та фонд боротьби з наслідками пандемії COVID-19. Причина - механізм, який дозволить штрафувати країни за порушення принципу верховенства права.

Реклама

Докладно

Тестування на коронавірус у Берліні

Коли має сенс масове тестування на коронавірус

За прикладом Словаччини та Люксембургу масово протестувати населення на COVID-19 хочуть і в Австрії. Чи матиме це ефект?  

Прокладання Трансадріатичного трубопроводу TAP в горах Албанії

Як газопровід в обхід Росії загрожує прибуткам "Газпрому"

Газ з Азербайджану почав надходити до Італії - другий за значенням ринок для "Газпрому" в ЄС. План Євросоюзу спрацював.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  