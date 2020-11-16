Суперечка щодо бюджету ЄС: Словенія підтримала Угорщину і Польщу

Прем'єр-міністр Словенії Янеш Янса підтримав позицію Угорщини і Польщі на тлі суперечки щодо бюджету ЄС на 2021-2027 роки, зокрема щодо прив'язки виділення коштів ЄС до дотримання країнами принципів верховенства права. Хоча Любляна не накладала вето на бюджетний пакет з фондом допомоги від коронакризи два дні тому, як це зробили Варашава та Будапешт, прем'єр Словенії у своєму листі до голови Ради ЄС Шарля Мішеля, оприлюдненому місцевими ЗМІ у середу, 18 листопада, висловив свою незгоду з положенням щодо "верховенства права" у питанні виділення коштів ЄС.

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"Деякі політичні групи... неприховано погрожують використовувати інструмент, помилково названий "верховенство права", щоб виховувати окремі держави-члени ЄС шляхом більшості голосів", - йдеться в листі прем'єра Словенії, передає агентство AFP.

Нагадаємо, 16 листопада через суперечку навколо прив'язки отримання коштів ЄС до дотримання країнами принципів верховенства права Угорщина і Польща наклали вето на європейський бюджетний пакет з фондом допомоги від коронакризи.

Бюджет ЄС і пакет порятунку від кризи

У липні, після кількох днів переговорів, глави держав і урядів ЄС погодили бюджет ЄС, який становить 1,1 трильйона євро на період з 2021 до 2027 року. Водночас вони погодили тоді ж план економічного відновлення від коронавірусної кризи обсягом 750 мільярдів євро.

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В досягнутій на саміті угоді також містився компроміс, спрямований на скорочення в майбутньому обсягів наданих від ЄС коштів у разі порушення країнами принципів верховенства права. Однак через позицію Польщі та Угорщини компроміс був за багатьма пунктами досить нечітко сформульованим. Щодо обох країн у Брюсселі вже кілька років триває процедура, яка зрештою може призвести до позбавлення країн права голосу в ЄС.

Нинішнє вето Угорщини та Польщі не дозволяє Європейській Комісії брати кредити на фінансування пакета допомоги від коронавірусної кризи.

Позиція Угорщини

За словами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступив у середу із поясненням своєї позиції, Будапешт, разом з Варшавою, наклали вето, оскільки вважають положення щодо "верховенства права" "шантажем" тих країн, які виступають проти міграції.

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"Сьогодні в Брюсселі країнами, які дотримуються принципів верховенства права, вважають лише тих, хто пускає до себе мігрантів", - заявив Орбан. "Як тільки ці положення будуть ухвалені, більше не буде жодних перешкод для прив'язки права держав-членів на кошти в загальних фондах до підтримки міграції, і використання фінансової допомоги для шантажу країн, які виступають проти міграції", - сказав він.

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Прем'єр Угорщини додав, що під час дебатів останніх років, пов'язаних з міграцією, "верховенство права перетворилося на політичну та ідеологічну зброю з юридичної точки зору". "На наш погляд, пов'язування економічних і фінансових питань з політичними було б серйозною помилкою, яка підірвала б єдність Європи", - наголосив він.

Втім, Орбан натякнув на можливий компроміс у цьому питанні. За його словами, угода повинна містити чітке визначення верховенства права і механізм оскарження країнами санкцій.