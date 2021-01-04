США хочуть прискорити вакцинацію за рахунок зменшення дози

Уряд США розглядає можливість надавати деякій частині населення половину дози вакцини Moderna, щоб прискорити вакцинацію в країні в цілому. Про це в неділю, 3 січня, в ефірі телеканалу CBS заявив Монсеф Слауї, який є керівником операції "швидкість" (Operation Warp Speed) , програми масової вакцинації при адміністрації президента США.
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Він повідомив, що зараз уповноважені представники адміністрації президента ведуть переговори щодо цього питання з компанією Moderna і управлінням з санітарного нагляду за харчовими продуктами і медикаментами (FDA), передає агентство Reuters. Як відомо, щеплення вакциною від компанії Moderna передбачає введення двох доз одному пацієнту.
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"Ми знаємо, що скорочення в два рази дози вакцини Moderna, що вводиться людям у віці від 18 до 55 років в два етапи, дозволить досягти мети імунізації вдвічі більшого числа людей тими запасами препарату, якими ми володіємо", - сказав Слауї. Він також висловив впевненість в тому, що половина дози вакцини "викликає ідентичну повній дозі імунну відповідь".
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За даними центрів США з контролю і профілактики захворювань (CDC), станом на ранок суботи, 2 січня, в країні перші дози вакцини Pfizer і Moderna отримали 4 мільйона 225 тисяч 756 осіб. Всього у центри вакцинації поставлено вже 13 мільйонів 71 тисяча 925 доз. Зазначається, що це значно нижче цільових показників, адже раніше влада заявляла про плани вакцинувати ще до кінця 2020 року 20 мільйонів осіб.
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Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині
Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.
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Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Щеплення рекомендоване людям від 16 років
Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.
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Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Мобільні станція вакцинації
У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).
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Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Логістичний виклик
Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.
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Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
У масці та з дотриманням дистанції
Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.
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Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу
Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.
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Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Важливо не забувати і про інші щеплення
Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.
Автор: Інна Завгородня