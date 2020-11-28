Індія: понад 10 мільйонів інфікованих коронавірусом

Індія стала другою країною у світі, де кількість інфікованих коронавірусом перевищила 10 мільйонів. Станом на суботу, 19 грудня, вона поступається лише США, де загалом було інфіковано понад 17,5 мільйона осіб. Загалом у всьому світі з початку пандемії коронавірусом інфікувалось понад 76 мільйонів людей.

Загалом в Індії інфікувався один відсоток населення, яке складає 1,3 мільярда людей. За останню добу у країні було зафіксовано 25 тисяч нових випадків зараження, а з початку пандемії померло понад 145 тисяч людей.

Втім, щоденні показники зараження в цій країні значно зменшилися у порівнянні з вереснем, коли повідомлялось по майже 100 тисяч інфікувань щодня. "Якщо ми зможемо підтримувати нашу тенденцію до зниження протягом наступних двох-трьох місяців, зможемо розпочати програму вакцинації і почати виходити з пандемії'', - сказав урядовий експерт з охорони здоров'я, доктор Рандіп Гулерія, передає агенція AP.

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Зараз Індія готується до масштабної кампанії з вакцинації 1,3 мільярда людей від коронавірусу. Країна ще не затвердила жодної вакцини, але кілька компаній вже подали заявки на отримання дозволу. Серед них AstraZeneca, яка співпрацює з Індійським інститутом сироваток, що є найбільшим у світі виробником вакцин. Індійська вакцина Bharat Biotech також вважається однією з найперспективніших та, як очікується, протягом двох тижнів має отримати дозвіл на застосування.

Уряд країни планує вакцинувати від коронавірусу 250 мільйонів людей до липня 2021 року. В першу чергу щеплення мають отримати медичні працівники, потім вакцинуватимуть осіб старше 50 років і тих, хто має важкі хвороби.