 Журнал The Lancet опублікував результати випробувань вакцини AstraZeneca | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.12.2020

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Новини

Журнал The Lancet опублікував результати випробувань вакцини AstraZeneca

Середня ефективність вакцини AstraZeneca становить 70 відсотків. Однак в одній з груп волонтерів вона виявилася значно вищою.

Вакцина AstraZeneca ефективна на 70 відсотків

Вакцина AstraZeneca ефективна на 70 відсотків

Впливовий медичний журнал The Lancet у вівторок, 8 грудня, опублікував результати клінічних випробувань вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2 британсько-шведської компанії AstraZeneca. Таким чином, ця компанія, яка розробляє вакцину від коронавірусу спільно з Оксфордським університетом, стала першим виробником вакцини від коронавірусу, результати клінічних випробувань якого оприлюднені. Адже результати клінічних випробувань основних конкурентів AstraZeneca - американської фармкомпанії Moderna та німецької компанії Biontech й американського фармацевтичного концерна Pfizer - наразі не оприлюднені.

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Наприкінці листопада AstraZeneca заявила про 70-відсоткову ефективність своєї вакцини від коронавірусу. Натомість конкуренти заявляли про набагато вищу ефективність своїх вакцин - понад 90 відсотків. Згодом у AstraZeneca заявили, що ефективність вакцинації, яка була проведена у меншій групі людей, виявилася вищою - 90 відсотків. Щеплення вакциною AstraZeneca відбувається у два етапи. У цій групі під час першого етапу замість повної дози волонтерам було введено половину дози. І саме такий спосіб виявився більш ефективним. Після цього у компанії заявили, що проведуть додаткові дослідження.

Згідно з публікацією у The Lancet, у групі, де ефективність вакцини виявилася вищою, не було волонтерів старше 55 років. В іншій, більшій групі, ефективність становила 62 відсотки. Але автори публікації запевнили, що надали дані додаткового аналізу, який свідчить про те, що вища ефективність вакцини не пов'язана з віком. Загалом видання The Lancet підтвердило середню ефективність вакцини AstraZeneca на рівні 70 відсотків.

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Вакцина AstraZeneca у разі її допуску на ринок, завдяки простішій технології виготовлення, буде значно дешевшою за вакцини конкурентів. Також її перевагою є те, що її не потрібно зберігати при дуже низьких температурах.

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