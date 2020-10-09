В Індії зареєстрували понад сім мільйонів випадків COVID-19

Індія зареєструвала понад сім мільйонів інфікувань коронавірусом. Міністерство охорони здоров'я Індії повідомило в неділю, 11 жовтня, що за останню добу в країні підтвердили близько 74 тисяч нових заражень коронавірусом, передає інформагентство dpa.

Індія з понад 1,3 мільярда жителів займає другу сходинку за кількістю випадків COVID-19 у світі після США. Останнім часом у країні підтверджується дедалі більше інфікувань.

Це відбувається на тлі того, що все менше людей дотримуються маскового режиму. Також менше людей дотримуються правил фізичної дистанції з іншими особами, застерігають медики. "Люди думають, що вони в безпеці, оскільки ще не заразилися", - зазначає голова асоціації лікарів штату Махараштра.

Зазначається, що з огляду на кількість населення, рівень смертності через коронавірус в Індії менший, ніж в інших країнах. Утім рівень тестування в Індії також значно нижчий, ніж у багатьох інших країнах. Також dpa зауважує, що в країні є багато смертей, які, як правило, ніколи не фіксуються. Офіційно, Індія займає третє місце у рейтингу смертності від COVID-19 у світі після США і Бразилії. Також місцеві ЗМІ повідомляють про нестачу медичного кисню в лікарнях в деяких районах країни.

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Однак, незважаючи на все це, уряд продовжує пом'якшувати правила. Урядовці наполягають на низькому рівні смертності та відносно високій динаміці випадків одужання. Експерти припускають, що останнє може бути пов'язано з відносно молодим населенням.

У свою чергу, уряд хоче пожвавити економіку, яка сильно постраждала через попередній локдаун. Під час нього багато мільйонів людей втратили роботу. Нещодавно центральний банк Індії припустив зниження валового внутрішнього продукту на 9,5 відсотка у фінансових 2020 та 2021 роках.