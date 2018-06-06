 Єврокомісія виділить на боротьбу з раком чотири мільярди євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2021

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Новини

Єврокомісія виділить на боротьбу з раком чотири мільярди євро

У 2020 році в ЄС на рак захворіли 2,7 мільйона людей, 1,3 мільйона померли від цієї хвороби.

ЄК виділить на боротьбу з раком чотири мільярди євро

ЄК виділить на боротьбу з раком чотири мільярди євро

Найближчими роками Єврокомісія виділить на боротьбу з онкологічними захворюваннями чотири мільярди євро. Про це у середу, 3 лютого, заявила комісарка ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.

За її словами, гроші підуть на фінансування досліджень у сфері терапії, на профілактичні кампанії та полегшення доступу до профілактичних оглядів. За словами єврокомісарки, у цих сферах країни ЄС дуже відрізняються, і програма має досягти мети, щоб всі онкохворі мали однакові шанси на виживання, передає агенція dpa.

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У галузі профілактичних заходів з попередження онкологічних захворювань до 2030 року Єврокомісія хоче досягти нульових показників з діагностики раку шийки матки, а також інших видів раку, які викликаються вірусами папіломи і можуть бути попередженими вакцинацією.  

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Для зменшення кількості випадків раку легень планується скоротити споживання тютюну з нинішніх 25 відсотків населення до п'яти відсотків. Також особливу увагу звертатимуть на боротьбу з такими загальними факторами ризику, як вживання алкоголю, забруднення навколишнього середовища, нездорове харчування і малорухливий спосіб життя.

За даними Єврокомісії, у 2020 році в ЄС на рак захворіли 2,7 мільйона людей, 1,3 мільйона померли від цієї хвороби. У Німеччині рак став причиною приблизно чверті смертей у 2019 році.

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