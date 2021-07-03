Коронавірус: у Росії - черговий рекорд летальних випадків

За останню добу в Росії зареєстрували 791 летальний випадок серед осіб, в яких було підтверджено інфікування коронавірусною інфекцією. Це- новий максимальний показник від початку пандемії. Добовий приріст нових інфікованих у РФ становить 25 293 випадки. За останню добу 21 493 пацієнти одужали. Такі дані оприлюднив у четвер, 15 липня, оперативний штаб у Москві. У Росії третій день поспіль спостерігають рекордну кількість летальних випадків, нагадує інформагенція Reuters.

За офіційними даними, найбільшу кількість смертей зафіксували в Санкт-Петербурзі - 108. На другому місці - Москва (101). Найбільшу кількість нових хворих за останню добу теж зафіксували в російській столиці: оперативний штаб повідомив про 5237 нових інфікувань COVID-19. 7855 осіб одужали. На другому місці за показником захворюваності за добу - Московська область, де виявили 2444 нові випадки захворювання. На третьому місці - Санкт-Петербург (1954 нові випадки).

Загалом у Росії від початку пандемії зафіксували 5 882 295 випадків COVID-19-захворювань. Загальна кількість летальних випадків становить 146 069 осіб. 5 278 976 пацієнтів одужали. Під медичним наглядом у РФ перебувають 1 212 129 осіб.

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