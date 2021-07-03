 Коронавірус: у Росії - черговий рекорд летальних випадків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус: у Росії - черговий рекорд летальних випадків

У Росії за останню добу зафіксували 791 летальний випадок серед осіб, в яких було підтверджено інфікування коронавірусною інфекцією, та понад 25 тисяч нових інфікованих.

В одній із лікарень Москви, РФ

В одній із лікарень Москви

За останню добу в Росії зареєстрували 791 летальний випадок серед осіб, в яких було підтверджено інфікування коронавірусною інфекцією. Це-  новий максимальний показник від початку пандемії. Добовий приріст нових інфікованих у РФ становить 25 293 випадки. За останню добу 21 493 пацієнти одужали. Такі дані оприлюднив у четвер, 15 липня, оперативний штаб у Москві. У Росії третій день поспіль спостерігають рекордну кількість летальних випадків, нагадує інформагенція Reuters. 

За офіційними даними, найбільшу кількість смертей зафіксували в Санкт-Петербурзі - 108. На другому місці - Москва (101). Найбільшу кількість нових хворих за останню добу теж зафіксували в російській столиці: оперативний штаб повідомив про 5237 нових інфікувань COVID-19. 7855 осіб одужали. На другому місці за показником захворюваності за добу - Московська область, де виявили 2444 нові випадки захворювання. На третьому місці - Санкт-Петербург (1954 нові випадки).

Загалом у Росії від початку пандемії зафіксували 5 882 295 випадків COVID-19-захворювань. Загальна кількість летальних випадків становить 146 069 осіб. 5 278 976 пацієнтів одужали. Під медичним наглядом у РФ перебувають 1 212 129 осіб.

Читайте також: COVID-19: у Росії п'ятий день поспіль фіксують максимум смертей

Дивитись відео 08:32

Наслідки пандемії: як вірус вплинув на світову економіку і коли вона одужає (24.06.2021)

Також за темою

Medical workers carry a patient suspected of having coronavirus on a stretcher at a hospital in Kommunarka, outside Moscow, Russia, Saturday, June 26, 2021. Russia on Saturday reported its highest daily COVID-19 death toll of the year as the country grapples with a sharp spike in infections that has brought new restrictions in some regions. The national coronavirus task force said 619 people died over the past day, the most since Dec. 24. There were were 21,665 new infection cases, nearly 1,300 more than on the previous day and more than double the 9,500 reported on June 1. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

COVID-19: у Росії п'ятий день поспіль фіксують максимум смертей 03.07.2021

Найбільше померлих з діагнозом COVID-19 зафіксовано в Санкт-Петербурзі та Москві. В країні переважає дельта-варіант коронавірусу.

18.06.21 *** MOSCOW, RUSSIA - JUNE 18: Workers disinfect the book fair as people wearing mask visit a book fair at Red Square in Moscow, Russia on June 18, 2021.The Moscow mayor on Friday extended the coronavirus restrictions for 10 more days in an attempt to contain the deteriorating situation in the Russian capital. Sefa Karacan / Anadolu Agency

Коронавірус у Росії: найбільше число смертей від початку року 26.06.2021

У Росії за останню добу померли 619 людей, в який підтвердили зараження коронавірусом. Це - найвищий показник від початку поточного року.

Medical workers carry a patient suspected of having coronavirus on a stretcher at a hospital in Kommunarka, outside Moscow, Russia, Saturday, June 26, 2021. Russia on Saturday reported its highest daily COVID-19 death toll of the year as the country grapples with a sharp spike in infections that has brought new restrictions in some regions. The national coronavirus task force said 619 people died over the past day, the most since Dec. 24. There were were 21,665 new infection cases, nearly 1,300 more than on the previous day and more than double the 9,500 reported on June 1. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

У Росії зафіксовано добовий рекорд числа померлих з коронавірусом 29.06.2021

За минулу добу в Росії померли 652 людини з коронавірусом. Це - найбільша добова кількість жертв з початку пандемії. Найгірша ситуація - у Москві і Санкт-Петербурзі.

Реклама

Докладно

Unwetter in Schuld

Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході ФРН

Рясні та тривалі зливи в кількох регіонах на заході Німеччини призвели до повеней. Є жертви і зниклі безвісти.  

З 2026 року виробникам сталі в Україні, ймовірно, доведеться платити вуглецеве мито за експорт до ЄС

Україна і вуглецеве мито ЄС: що варто знати

Єврокомісія запропонувала вуглецеве мито, або ж механізм вуглецевого коригування імпорту до ЄС.  