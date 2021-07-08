 Росія: черговий добовий рекорд смертності від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Росія: черговий добовий рекорд смертності від COVID-19

У Росії зафіксували найбільшу кількість смертей осіб, інфікованих коронавірусом, за весь час пандемії. Востаннє максимальну кількість летальних випадків серед хворих на COVID-19 реєстрували 6 липня.

Карета швидкої допомоги та медпрацівники у захисних костюмах біля однієї з московських лікарень, фото 26 червня

Нову хвилю захворюваності на COVID-19 у Росії фіксують з 8 червня

У Росії за останню добу від ускладнень COVID-19 померла рекордна кількість людей за весь час пандемії у країні - 752 особи. Про це у суботу, 10 липня, повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс" з посиланням на оперативний штаб. За цими даними, попередню максимальну кількість смертей осіб, в яких було підтверджено інфікування коронавірусом, за добу - 737 осіб - було зафіксовано 6 липня.

Загалом за останню добу у країні зареєстрували 25082 нових випадки зараження коронавірусом. 3124 активних випадків захворювання на COVID-19 виявили без клінічних проявів, зазначається в повідомленні.

Нові спалахи хвороби фіксувалися у 85 регіонах РФ. Найбільше померлих від COVID-19 було в Москві - 108, Санкт-Петербурзі - 102, Іркутській та Нижньогородській областях - по 28 пацієнтів.

Читайте також: Влада Петербурга не пов'язує футбол зі збільшенням заражень коронавірусом

У російській столиці за минулу добу виявили 5694 випадки зараження.

Активне поширення "дельта"-варіанту коронавірусу

Загалом у Росії від початку пандемії зареєстровано майже 5,7 мільйона випадків інфікування коронавірусом, понад 142 тисячі смертей і майже 5,2 мільйона одужань.

Читайте також: У Москві COVID-щеплення для певних груп стало обов'язковим

Черговий сплеск захворюваності на COVID-19 фіксується в Росії з 8 червня. Загалом у червні 2021 року смертність у Росії зросла на 13,9 відсотка у порівнянні з червнем минулого року, коли пандемія вже тривала. Про це 9 липня повідомила віцепрем'єрка РФ Тетяна Голікова. Епідеміологи пов'язують зростання кількості інфікувань у Росії з поширенням на території країни "дельта"-варіанту коронавірусу. За останніми даними російської влади, близько 66 відсотків інфікувань припадає на цей варіант SARS-CoV-2.

Коронавірус в Україні, Польщі, ФРН і Росії: динаміка зараження станом на 7 липня (інфографіка)

Коронавірус в Україні, Польщі, Німеччині та Росії: динаміка зараження станом на 7 липня

Також за темою

EINSCHRÄNKUNG | Thumbnail DW-Beitrag

Дельта-варіант коронавірусу поширюється у США та в Європі 08.07.2021

Понад половина нових випадків заражень коронавірусом у США припадає на дельта-варіант. У Нідерландах стрімке зростання числа заражень так само пов'язують з дельта-варіантом.

Türkei Tourismus l Urlaub - Resort

Пандемія COVID-19: Туреччина зарано повернулася до нормального життя? 09.07.2021

Влада Туреччини зняла більшість протиепідемічних обмежень, аби оживити економіку, зокрема туризм. Лікарі виступають проти, побоюючись поширення нової мутації коронавірусу.

Bildergalerie über die Varianten des neuen Coronavirus

Дельта-варіант коронавірусу стрімко поширюється у світі 27.06.2021

Дельта-варіант коронавірусу поширюється у світі, тож деякі країни відкладають скасування коронавірусних обмежень. Водночас ВООЗ інформує, що поширення пандемії COVID-19 у цілому сповільнюється.

Реклама

Докладно

Село Сірець неподалік від столиці Молдови Кишинева

Молдова перед виборами: "Ми хочемо позбутися корупції!"

Мешканці молдовського села Сірець сподіваються, що дострокові парламентські вибори принесуть справжні зміни. Репортаж DW  

Brexit знову може знову посварити Лондон і Брюссель

Лондон і Брюссель на порозі чергової суперечки

Цього разу суперечка точиться навколо точного розміру суми несплачених Лондоном внесків до бюджету ЄС.  