Росія: черговий добовий рекорд смертності від COVID-19

У Росії за останню добу від ускладнень COVID-19 померла рекордна кількість людей за весь час пандемії у країні - 752 особи. Про це у суботу, 10 липня, повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс" з посиланням на оперативний штаб. За цими даними, попередню максимальну кількість смертей осіб, в яких було підтверджено інфікування коронавірусом, за добу - 737 осіб - було зафіксовано 6 липня.

Загалом за останню добу у країні зареєстрували 25082 нових випадки зараження коронавірусом. 3124 активних випадків захворювання на COVID-19 виявили без клінічних проявів, зазначається в повідомленні.

Нові спалахи хвороби фіксувалися у 85 регіонах РФ. Найбільше померлих від COVID-19 було в Москві - 108, Санкт-Петербурзі - 102, Іркутській та Нижньогородській областях - по 28 пацієнтів.

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У російській столиці за минулу добу виявили 5694 випадки зараження.

Активне поширення "дельта"-варіанту коронавірусу

Загалом у Росії від початку пандемії зареєстровано майже 5,7 мільйона випадків інфікування коронавірусом, понад 142 тисячі смертей і майже 5,2 мільйона одужань.

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Черговий сплеск захворюваності на COVID-19 фіксується в Росії з 8 червня. Загалом у червні 2021 року смертність у Росії зросла на 13,9 відсотка у порівнянні з червнем минулого року, коли пандемія вже тривала. Про це 9 липня повідомила віцепрем'єрка РФ Тетяна Голікова. Епідеміологи пов'язують зростання кількості інфікувань у Росії з поширенням на території країни "дельта"-варіанту коронавірусу. За останніми даними російської влади, близько 66 відсотків інфікувань припадає на цей варіант SARS-CoV-2.