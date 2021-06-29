 COVID-19: у Росії п′ятий день поспіль фіксують максимум смертей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2021

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COVID-19: у Росії п'ятий день поспіль фіксують максимум смертей

Найбільше померлих з діагнозом COVID-19 зафіксовано в Санкт-Петербурзі та Москві. В країні переважає дельта-варіант коронавірусу.

Показники зараження і смертей від COVID-19 зростають ув Росії з початку липня

У Росії вже п'ятий день поспіль зафіксовано максимальний показник смертності  осіб з підтвердженим інфікуванням коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу з діагнозом COVID-19 в країні померли 697 пацієнтів, повідомив в суботу, 3 липня, федеральний оперативний штаб.

Найбільше серед російських регіонів зафіксовано смертей в Санкт-Петербурзі (110) і Москві (116). З початку пандемії, за даними штабу, в Росії з діагностованим COVID-19 померли 137 262 особи.

Упродовж доби в РФ виявлено 24 439 випадків зараження коронавірусом. З них в Москві - 7 446, Санкт-Петербурзі - 1 733. Це - максимальна кількість виявлених в Росії заражень з 16 січня. Загальна кількість випадків від початку пандемії зросла до 5 585 799.

Зростання показників на тлі поширення "дельти"

Напередодні повідомлялося про 679 померлих, днем ​​раніше - про 672. Показники зараження і смертей від COVID-19 зростають у Росії від початку липня, найбільшими вогнищами при цьому є Москва і Санкт-Петербург.

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Кількість щеплених від коронавірусу людей в країні становить близько 10 відсотків. Дедалі більше регіонів РФ запроваджують обов'язкову вакцинацію для певних груп населення.

За даними епідеміологів, частка дельта-варіанта коронавірусу складає близько 90 відсотків усіх виявлених в Росії випадків зараження.

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