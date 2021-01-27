Мексика на третьому місці за числом жертв CОVID-19 у світі

У Мексиці у четвер, 28 січня, було зафіксовано 1506 смертей від наслідків, спричинених інфікуванням коронавірусом, повідомило міністерство охорони здоров'я країни. Всього з початку пандемії кількість жертв COVID-19 в Мексиці сягнула 155 145.

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Внаслідок цього Мексика опинилася на третьому місці у світі за кількістю жертв коронавірусної інфекції після США (433,1 тисячі смертей за даними Університету Джонса Хопкінса) і Бразилії (221,5 тисячі смертей відповідно). Індія тепер перебуває на четвертому місці - всього там підтвердили більше 154 тисяч смертельних випадків, спричинених коронавірусом.

При цьому експерти вважають, що кількість жертв коронавірусу у Мексиці є заниженою через малу кількість тестувань. На їхню думку, справжня кількість жертв коронавірусу в Мексиці значно перевищує офіційну цифру, передає інформагентство dpa.

Всього у країні проживає понад 126,5 мільйона людей. Від початку пандемії там офіційно підтвердили більше 1,8 мільйона заражень коронавірусом. Серед захворілих - президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор, який раніше відмовлявся носити маски і дотримуватися дистанції. Між тим в країні вже почалася вакцинація від коронавірусу.

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