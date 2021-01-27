 Мексика на третьому місці за числом жертв CОVID-19 у світі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Мексика на третьому місці за числом жертв CОVID-19 у світі

Мексика випередила Індію, яка раніше посідала третє місце у світі за кількістю смертельних випадків через коронавірус.

Мексика опинилася на третьому місці за кількістю смертей у світі від коронавірусу

Мексика опинилася на третьому місці за кількістю смертей у світі від коронавірусу

У Мексиці у четвер, 28 січня, було зафіксовано 1506 смертей від наслідків, спричинених інфікуванням коронавірусом, повідомило міністерство охорони здоров'я країни. Всього з початку пандемії кількість жертв COVID-19 в Мексиці сягнула 155 145.

Читайте також: Коронавірус: виробники вакцини Novavax заявили про 89,3 відсотка її ефективності

Внаслідок цього Мексика опинилася на третьому місці у світі за кількістю жертв коронавірусної інфекції після США (433,1 тисячі смертей за даними Університету Джонса Хопкінса) і Бразилії (221,5 тисячі смертей відповідно). Індія тепер перебуває на четвертому місці - всього там підтвердили більше 154 тисяч смертельних випадків, спричинених коронавірусом.

При цьому експерти вважають, що кількість жертв коронавірусу у Мексиці є заниженою через малу кількість тестувань. На їхню думку, справжня кількість жертв коронавірусу в Мексиці значно перевищує офіційну цифру, передає інформагентство dpa.

Всього у країні проживає понад 126,5 мільйона людей. Від початку пандемії там офіційно підтвердили більше 1,8 мільйона заражень коронавірусом. Серед захворілих - президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор, який раніше відмовлявся носити маски і дотримуватися дистанції. Між тим в країні вже почалася вакцинація від коронавірусу.

Читайте також: Коментар: Час поділитися патентами на випуск вакцини від COVID-19

Дивитись відео 04:47

Вакцинація від коронавірусу: як Ізраїль став світовим лідером (15.01.2021)

Також за темою

Symbolbild I Verlängerung des Lockdowns in Deutschland

Коронавірус у світі: підтверджено вже понад 100 мільйонів випадків зараження 27.01.2021

За даними Університету Джонса Хопкінса, число підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі перевищило 100 мільйонів. Місяць тому цей показник становив 80 мільйонів.

Coronavirus Elfenbeinküste Abidjan Graffito

Число померлих з коронавірусом у світі перевищило два мільйони 15.01.2021

Про перший мільйон померлих, у яких підтвердили інфікування, повідомили за 9 місяців після початку пандемії. Для того, щоб забрати ще мільйон жертв, пандемії знадобилось лише 3,5 місяці.

BG USA New Mexico | Coronavirus | Beerdigung Jose Garcia

У США рекордні 310 тисяч нових інфікувань коронавірусом за добу 09.01.2021

Всього в країні підтвердили понад 21,8 мільйона інфікувань коронавірусом та зафіксували майже 369 тисяч летальних випадків, спричинених ускладненнями від COVID-19.

Реклама

Докладно

Змінити газопостачальника: місія можлива?

Змінити газопостачальника: місія можлива?

Споживачі мають і в своїх руках механізм, як уникнути астрономічних сум у платіжках.  

Чи готова Україна забезпечувати Німеччину зеленим воднем?

Чи готова Україна стати експортером "зеленого" водню до ФРН?

Німеччина робить ставку на водень. Які можливості в зв'язку з цим відкриваються для України.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  