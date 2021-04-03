 У Берліні вшанували померлих від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2021

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Новини

У Берліні вшанували померлих від коронавірусу

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та канцлерка Анґела Меркель вшанували пам'ять 80 тисяч померлих від коронавірусу у країні. "За всіма цифрами стоять долі людей", - наголосив Штайнмаєр.

Екуменічне богослужіння у меморіальній церкві імені кайзера Вільгельма

Екуменічне богослужіння у меморіальній церкві імені кайзера Вільгельма

У Берліні у неділю, 18 квітня, відбулись траурні заходи у пам'ять жертв пандемії COVID-19. У меморіальній церкві кайзера Вільгельма відбулося екуменічне богослужіння. У церемонії взяли участь родичі померлих, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та голова Бундестагу Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble).

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У своєму зверненні Штайнмаєр застеріг від відмежування від страждань під час пандемії коронавірусу. "Мені здається, що ми як суспільство недостатньо часто усвідомлюємо, що за всіма цифрами стоять долі та люди", - зауважив він і додав, що часто страждання та смерть залишаються непомітними для громадськості.

Франк-Вальтер Штайнмаєр бере участь у меморіальній службі

Франк-Вальтер Штайнмаєр бере участь у меморіальній службі

Крім того, Штайнмаєр вшанував пам'ять тих людей, які померли в самотності через обмеження контактів, а не внаслідок зараження коронавірусом.

"Усіх їх не вистачає - членам їхніх сімей, друзям, сусідам, колегам, нашому суспільству (...) Але вони залишаються в нашій пам'яті. Ми їх не забуваємо", - наголосив президент.

Він подякував лікарям і медперсоналу, які борються за життя пацієнтів, а також тим, хто у лікарнях та будинках для літніх людей супроводжує хворих в останню путь, хто уможливлює гідне прощання з ними. Багато хто з них самі заразились короновірусом, деякі померли. "Ми схиляємось перед їхньою самовідданістю", - сказав Штайнмаєр. 

Президент Німеччини закликав говорити про біль, страждання та гнів, але не втрачати ясність погляду, шукаючи винуватих, чи озиратися назад. Людям необхідно зібратися з силами, щоб разом вийти із пандемії.

З початку пандемії у Німеччині близько 80 тисяч людей померли від коронавірусу або через спричинені ним ускладнення.

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