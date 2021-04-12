Коронавірус: у Німеччині уніфікують карантинні обмеження

Уряд Німеччини у вівторок, 13 квітня, схвалив низку поправок до закону про захист від інфекційних хвороб, що регулюють автоматичне посилення обмежувальних заходів у разі погіршення епідеміологічної обстановки. Передбачається, зокрема, запровадження заборони на вихід з дому з 21:00 до 05:00, якщо показник приросту захворюваності на COVID-19 у певному населеному пункті або регіоні перевищить 100 випадків на 100 тисяч населення за 7 днів, цитує законопроєкт інформагенція Reuters.

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За такого рівня приросту дозволена кількість людей при зустрічах буде обмежена членами одного домогосподарства і ще однією особою, а магазини (крім продуктових та з продажу товарів першої необхідності), а також культурні та розважальні установи мають закритися. Документ також передбачає перехід шкіл на дистанційне навчання, якщо показник приросту захворюваності перевищить 200 випадків на 100 тисяч жителів за 7 днів.

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Законопроєкт повинен отримати підтримку Бундестагу та Бундесрату як представництва федеральних земель. Мета ініціативи - уніфікувати різні правила щодо посилення обмежень, які нині діють у 16-и федеральних землях Німеччини. Урядова коаліція розраховує, що Бундестаг схвалить законопроєкт наступного тижня.

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Канцлерка Німеччини Анґела Меркель назвала уніфікацію карантинних заходів у всій країні у разі погіршення епідеміологічної ситуації "давно назрілою, оскільки ситуація залишається серйозною". При цьому очільниця уряду вказала на дані Інституту імені Роберта Коха, зауваживши, що в країні у розпалі третя хвиля поширення коронавірусної інфекції.

Компанії зобов'яжуть пропонувати співробітникам тести на коронавірус

Уряд Німеччини також дав "зелене світло" розпорядженню міністерства праці, яким роботодавців зобов'яжуть не рідше одного разу на тиждень пропонувати тести на коронавірус співробітникам, що не можуть працювати дистанційно.

За останню добу у Німеччині зафіксовано 10810 нових випадків зараження коронавірусом, померли 294 людини, в яких підтвердили інфікування. Від початку пандемії число зафіксованих випадків зараження у ФРН перевищило 3 мільйони, померли близько 79 тисяч людей, у яких підтвердили інфікування.