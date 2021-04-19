Бундестаг підтримав уніфікацію карантинних обмежень у Німеччині

Німецький Бундестаг у середу, 21 квітня, підтримав зміни до закону про захист від інфекційних хвороб, що регулюють автоматичне посилення обмежувальних заходів у разі погіршення епідеміологічної обстановки. Як повідомляє агенція Reuters, за нього проголосували 342 депутати, проти - 250, а 64 - утрималися.

Ці зміни передбачають запровадження заборони на вихід з дому з опівночі до 05:00, якщо показник приросту захворюваності на COVID-19 у певному населеному пункті або регіоні перевищить 100 випадків на 100 тисяч населення за 7 днів.

При цьому уряд першопочатково пропонував ввести комендантську годину з 22:00 до 05:00, але після обговорень домовилися, що з 22:00 до опівночі будуть дозволені прогулянки та пробіжки наодинці, а вже після опівночі забороняється залишати свої домівки.

Школи і дитячі садки мають зачинятися лише за умови перевищення показника у 200 випадків на 100 тисяч населення за 7 днів. Також тепер роботодавці зобов'язані двічі на тиждень пропонувати співробітникам, які мають працювати в офісі, експрес-тести на коронавірус.

Ці зміни ще має підтримати Бундесрат. Після цього вони набудуть чинності - ймовірно не раніше 24 квітня - і діятимуть щонайменше до 30 червня. Мета ініціативи уніфікувати різні правила щодо посилення обмежень, які нині діють у 16-и федеральних землях Німеччини.

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У Берліні розігнали акцію коронаскептиків

У день голосування у Бундестазі у низці німецьких міст відбувались протестні акції. Тільки у Берліні на вулиці, за даними поліції, вийшли близько восьми тисяч людей, що висловлювали протест намірам уряду. Оскільки учасники протестної акції у столиці ФРН не дотримувались приписів щодо носіння захисної маски та соціальної динстанції, поліція опівдні розпорядилась про припинення акції.

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