 Бундестаг підтримав уніфікацію карантинних обмежень у Німеччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2021

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Бундестаг підтримав уніфікацію карантинних обмежень у Німеччині

В Німеччині ухвалений у новій редакції закон про захист від інфекційних хвороб передбачає єдині для всієї Німеччини обмеження при перевищенні певного рівня захворюваності. Документ ще має підтримати Бундесрат.

Бундестаг підтримав уніфікацію карантинних обмежень

Бундестаг підтримав уніфікацію карантинних обмежень

Німецький Бундестаг у середу, 21 квітня, підтримав зміни до закону про захист від інфекційних хвороб, що регулюють автоматичне посилення обмежувальних заходів у разі погіршення епідеміологічної обстановки. Як повідомляє агенція Reuters, за нього проголосували 342 депутати, проти - 250, а 64 - утрималися.

Ці зміни передбачають запровадження заборони на вихід з дому з опівночі до 05:00, якщо показник приросту захворюваності на COVID-19 у певному населеному пункті або регіоні перевищить 100 випадків на 100 тисяч населення за 7 днів.

При цьому уряд першопочатково пропонував ввести комендантську годину з 22:00 до 05:00, але після обговорень домовилися, що з 22:00 до опівночі будуть дозволені прогулянки та пробіжки наодинці, а вже після опівночі забороняється залишати свої домівки.

Школи і дитячі садки мають зачинятися лише за умови перевищення показника у 200 випадків на 100 тисяч населення за 7 днів. Також тепер роботодавці зобов'язані двічі на тиждень пропонувати співробітникам, які мають працювати в офісі, експрес-тести на коронавірус.

Ці зміни ще має підтримати Бундесрат. Після цього вони набудуть чинності - ймовірно не раніше 24 квітня - і діятимуть щонайменше до 30 червня. Мета ініціативи уніфікувати різні правила щодо посилення обмежень, які нині діють у 16-и федеральних землях Німеччини.

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У Берліні розігнали акцію коронаскептиків

У день голосування у Бундестазі у низці німецьких міст відбувались протестні акції. Тільки у Берліні на вулиці, за даними поліції, вийшли близько восьми тисяч людей, що висловлювали протест намірам уряду. Оскільки учасники протестної акції у столиці ФРН не дотримувались приписів щодо носіння захисної маски та соціальної динстанції, поліція опівдні розпорядилась про припинення акції.

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