 У Гамбургу з 2 квітня діятиме нічна комендантська година | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2021

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Новини

У Гамбургу з 2 квітня діятиме нічна комендантська година

Через значну кількість нових випадків зараження коронавірусом влада Гамбургу ухвалила запровадження комендантської години з 21:00 вечора до 5:00 ранку.

Комендантська година в Гамбургу

Сенат Гамбургу ухвалив під час засідання в середу, 31 березня, рішення про запровадження комендантської години в цьому місті-землі. Згідно з ухвалою, жителям міста заборонятиметься з 2 квітня залишати свої домівки без поважної причини  з 21:00 вечора до 5:00 ранку, розповів мер Гамбурга Петер Ченчер (Peter Tschentscher), передає агенція новин dpa.

Також після 4 квітня дитсадки міста мають перейти на розширений особливий режим роботи. У школах зберігатиметься режим часткової відвідуваності занять, однак запроваджується обов'язкові тести на наявність коронавірусу для учнів і вчителів.

Згідно з даними Інституту Роберта Коха, станом на 31 березня тижневий показник заражень для Гамбурга становив 133,9 на 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, в грудні 2020 року Баварія запровадила комендантську годину в особливо уражених коронавірусною інфекцією районах, де показник нових випадків за сім днів перевищує 200 на 100 тисяч жителів. Ця нічна комендантська година для окремих районів так само триває 21-ї вечора до 5-ї ранку. Згодом до схожого кроку вдалася земля Баден-Вюртемберг, лише запроваджена в ній комендантська година тривала з 20-ї вечора й до 5-ї ранку й стосувалася всієї території федеральної землі.

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