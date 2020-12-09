 У ФРН посилюють обмеження: у Баден-Вюртемберзі запровадили комендантську годину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2020

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Новини

У ФРН посилюють обмеження: у Баден-Вюртемберзі запровадили комендантську годину

Неефективність "м'якого" локдауну й зростання кількість випадків інфікування коронавірусом змушують владу німецьких федеральних земель до запровадження більш жорстких обмежень.

У ФРН землі посилюють локдаун

У ФРН землі посилюють локдаун

У Німеччині федеральні землі продовжують запроваджувати жорсткі обмежувальні заходи для населення, які мають на меті призупинити поширення коронавірусу.

Так, у п'ятницю, 11 грудня, влада землі Баден-Вюртемберг вирішила запровадити комендантську годину. З 12 грудня в усій землі населенню буде заборонено виходити з дому з восьмої години вечора до п'ятої години ранку. Винятки робитимуться лише за наявності "дуже вагомої причини" для виходу з дому. Протягом дня жителям Баден-Вюртемберга також рекомендують не виходити з дому без причини. Буде також заборонене вживання алкогольних напоїв на вулиці.

Посилити обмеження найближчим часом планують також у землі Бранденбург. Тут, серед іншого, планується закриття усіх магазинів, крім продуктових та магазинів з товарами першого вжитку й аптек. А з 16 грудня буде запроваджене дистанційне навчання у школах, починаючи з сьомого класу, за винятком випускних класів. Планується також обмежити вихід людей на вулиці. Вживати алкоголь у громадських місцях також буде заборонено.

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У землі Шлезвіг-Гольштейн з суботи також буде заборонене розпиття алкоголю надворі. З 16 грудня у землі Північний Рейн-Вестфалія будуть частково закриті школи - учні восьмих й більш старших класів переводять на дистанційне навчання. Шкільні канікули подовжать на два дні, а заплановане раніше послаблення обмеження соціальних контактів під час Різдва скасоване.

Раніше влада Саксонії ухвалила запровадити жорсткий локдаун з 14 грудня. Школи тут будуть переведені на дистанційне навчання, а більшість магазинів закриється. Перед цим Баварія вдалася до більш суворих правил обмеження соціальних контактів: починаючи з 9 грудня зустрічатися у цій землі дозволено лише до п'яти людей з двох домогосподарств. А федеральна земля Нижня Саксонія з 14 грудня тимчасово скасовує загальний шкільний обов'язок - тут до початку різдвяних канікул батькам дали можливість вирішувати, чи відвідувати їхнім дітям заняття у школі. 

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) 9 грудня виступила за жорсткий локдаун в усій країні з кінця грудня. У неділю, 13 грудня, канцлерка та прем'єри земель проведуть нараду, присвячену запровадженню подальших обмежуючих заходів.

У Німеччині з початку листопада діє так званий "м'який" локдаун, який виявився неефективним - напередодні, 10 грудня, у ФРН була зафіксована рекордна від початку пандемії кількість як нових випадків зараження, так і летальних випадків серед людей, в яких підтверджено COVID-19 - 29 875 та 598 випадків відповідно.

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