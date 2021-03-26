Як не заразитися коронавірусом під час авіаперельоту?

Перед сезоном відпусток DW пояснює, наскільки реальною є загроза зараження коронавірусом на борту літака, а також розповідає про заходи перестороги, що знижують таку небезпеку.
Наближається літо, і дедалі більше людей задумуються про відпустки, в тому числі пляжний відпочинок або прогулянки відомими історичними місцями. Але наскільки ризикованими є перельоти літаками під час пандемії? DW вирішила розібратися, чи можна заразитися коронавірусом на борту авіалайнера і що варто робити, щоб звести до мінімуму загрозу зараження.
Як саме поширюється коронавірус у літаках, поки що достеменно встановити не вдалося. А втім, більшість вчених погоджуються, що небезпеку зараження ним під час польотів можна знизити, якщо носити захисні маски й дотримуватися правил щодо мінімальної дистанції.
Дослідження, проведене Центрами з контролю і профілактики захворювань США (CDC), ще раз підтвердило, наскільки важливими є захисні маски для безпеки авіапасажирів. Не менше значення в цьому плані мають і системи вентиляції повітря. Для дослідження вчені проаналізували трансокеанський переліт з Дубая (Об'єднані Арабські Емірати) в Окленд (Нова Зеландія).
Науковці виявили, що під час цього перельоту коронавірусом заразилися чотири людини; носіями вірусу виявилися два інших пасажири, які були інфіковані ще до посадки на рейс. Двоє з чотирьох осіб, котрі заразилися під час польоту, були без захисних масок.
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Крім того, система вентиляції, що знижує ймовірність передачі вірусів, була відключена, коли літак здійснив проміжну 30-хвилинну посадку в малайзійському Куала-Лумпурі для дозаправлення. Під час цієї вимушеної стоянки всі пасажири залишалися в салоні авіалайнера.
Небезпека заразитися вірусом у закритому приміщенні є вищою, ніж на відкритому повітрі. Але система вентиляції в літаках знижує ступінь цього ризику. Завдяки їй у салон надходить свіже, підігріте повітря, а те, що видихають пасажири, очищається за допомогою потужних високоефективних HEPA-фільтрів (High-Efficiency Particulate Air Filters). Вони утримують 99,95 відсотка всіх частинок, які переносяться повітрям. Свіже повітря, що потрапляє в літак зовні, змішується з відфільтрованим і поширюється в салоні.
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Скільки свіжого повітря потрапляє туди й наскільки часто повітря в літаку проходить крізь фільтри, залежить від розміру самого лайнера і тривалості польоту. Приміром, у пасажирському салоні Airbus 320 повітря складається з 60 відсотків кондиціонованого повітря, що надходить зовні, а 40 відсотків - те, що пройшло крізь потужні фільтри.
Масштабного тестування систем вентиляції на предмет захисту пасажирів від вірусів поки що не було проведено. Проте такі системи, на думку експертів, не в змозі цілком захистити пасажирів від вірусів. HEPA-фільтри затримують лише ті частинки, які в них потрапляють, тож пасажири повинні носити маски, які мінімізують ризик проникнення в організм вірусів, що залишилися в повітрі.
HEPA-фільтри хоч і ефективні, але не надають стовідсоткового захисту, констатує професор Університету гуманітарних наук Аккон в Берліні, епідеміолог-інфекціоніст Тімо Карл Генріх Ульріхс (Timo Ulrichs). Будь-яке пересування пасажирів салоном літака, пояснює вчений в інтерв'ю DW, впливає на напрямок повітряних потоків, тож, "можливо, деякі частинки затримуються в повітрі салону довше, ніж передбачено технічними вимогами, і це збільшує ризик зараження".
За нинішніх умов пасажирам літаків радять відмовитися від їжі й напоїв під час польотів або, коли вже зовсім несила, перекусити якомога швидко.
"Якщо пасажир на короткий час знімає маску, щоб поїсти або попити, ті, хто перебувають поблизу, обов'язково мають бути в захисних масках", - наголошується в доповіді Гарвардського університету, присвяченій шляхам зниження ризику COVID-зараження в літаках. Одразу, коли авіапасажир знімає маску, ризик інфікування коронавірусом збільшується: чим довше людина їсть, тим більше ризик заразити когось або заразитися самому, застерігає Тімо Карл Генріх Ульріхс.
Повітря в бортових туалетах теж вентилюється - проте не можна достеменно знати, що попередній відвідувач залишався там у захисній масці. Якщо та особа знімала маску, то в повітрі залишається більше аерозолів, якими можна заразитися. Тож маску в туалеті для своєї власної безпеки краще не знімати.
Це також підтверджують і висновки дослідження, проведеного 2020 року вченими з Південної Кореї. Зробивши тести на коронавірус 310 пасажирам "евакуаційного рейсу" з Мілана в південнокорейський Інчхон, вчені з'ясували, що шестеро з тих, хто перебував у салоні літака, були інфіковані безсимптомно. При цьому одна з пасажирок заразилася коронавірусом у туалеті. За словами жінки, протягом усього польоту вона була в захисній масці N95: єдиним місцем, де вона її знімала, був туалет.
Дотик до різних поверхонь у місцях загального користування, в тому числі в туалеті, також підвищує ризик зараження. "До кранів або дверних ручок торкалися чимало пасажирів, тож не виключено, що частинки вірусу, що залишилися там, можуть потрапити на ваші руки, а потім - в очі, ніс або рот.
Тому вкрай важливо не тільки ретельно вимити руки, але і додатково продезінфікувати їх антисептичними засобами", - наголосив у розмові з DW Леонард Маркус (Leonard Marcus), керівник ініціативи "Громадська Охорона здоров'я в авіації" в Гарвардському університеті. Крім того, потрібно також, уникати, якщо змога, будь-яких дотиків до обличчя, додає він.
Про необхідність носіння маски під час усього часу польоту говорить більшість експертів. У багатьох країнах, наприклад у Німеччині або США, носіння масок в аеропортах і салонах літаків є обов'язковим. Слід також подбати про те, щоб маска максимально щільно прилягала до обличчя: Леонард Маркус навіть рекомендує надіти дві маски, щоб добре прикрити й рота і носа.
Крім того, він радить відкрити вентиляційні отвори над сидінням. Те, що утворені таким чином повітряні потоки підвищують якість повітря і знижують ймовірність перенесення частинок, що видихаються, від однієї людини до іншої, визнається і в дослідженні вчених Оксфордського університету.
За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, ризик зараження для вакцинованих пасажирів незначний. Тут важливо розуміти, що повністю вакцинованою людина вважається лише через два тижні після отримання другої дози вакцини.
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Проте, поки не буде вакциновано переважну кількість людей, необхідно як і раніше дотримуватися всіх запобіжних заходів, оскільки існує небезпека - нехай і невелика - того, що вакциновані люди можуть заразити тих, хто ще не отримав щеплення, попереджає епідеміолог Ульріхс.
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Інша причина зберігати пильність - це поява і поширення нових мутацій коронавірусу. Приміром, нещодавно стало відомо, що працівник аеропорту в Новій Зеландії заразився британським варіантом SARS-CoV-2 під час прибирання салону літака. При цьому, за словами керівництва аеропорту, цей працівник був повністю вакцинований.
Запобіжні заходи не повинні обмежуватися салоном літака і залами очікування. Пильність і обережність необхідно виявляти протягом всієї поїздки - при прибутті в аеропорт, на контрольно-пропускних пунктах, у фуд-кортах, при отриманні багажу та в інших місцях з великим скупченням людей.
Важливо також ознайомитися з правилами польотів у себе в країні та країні прибуття, а також з'ясувати, скажімо, чи потрібен ПЛР-тест для посадки на літак, і які заходи безпеки діють на території аеропорту.
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