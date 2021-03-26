Як не заразитися коронавірусом під час авіаперельоту?

Наближається літо, і дедалі більше людей задумуються про відпустки, в тому числі пляжний відпочинок або прогулянки відомими історичними місцями. Але наскільки ризикованими є перельоти літаками під час пандемії? DW вирішила розібратися, чи можна заразитися коронавірусом на борту авіалайнера і що варто робити, щоб звести до мінімуму загрозу зараження.

Що відомо про поширення коронавірусу в літаках?

Як саме поширюється коронавірус у літаках, поки що достеменно встановити не вдалося. А втім, більшість вчених погоджуються, що небезпеку зараження ним під час польотів можна знизити, якщо носити захисні маски й дотримуватися правил щодо мінімальної дистанції.

Дослідження, проведене Центрами з контролю і профілактики захворювань США (CDC), ще раз підтвердило, наскільки важливими є захисні маски для безпеки авіапасажирів. Не менше значення в цьому плані мають і системи вентиляції повітря. Для дослідження вчені проаналізували трансокеанський переліт з Дубая (Об'єднані Арабські Емірати) в Окленд (Нова Зеландія).

Науковці виявили, що під час цього перельоту коронавірусом заразилися чотири людини; носіями вірусу виявилися два інших пасажири, які були інфіковані ще до посадки на рейс. Двоє з чотирьох осіб, котрі заразилися під час польоту, були без захисних масок.

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Крім того, система вентиляції, що знижує ймовірність передачі вірусів, була відключена, коли літак здійснив проміжну 30-хвилинну посадку в малайзійському Куала-Лумпурі для дозаправлення. Під час цієї вимушеної стоянки всі пасажири залишалися в салоні авіалайнера.

Наскільки ефективна система вентиляції в літаках?

Небезпека заразитися вірусом у закритому приміщенні є вищою, ніж на відкритому повітрі. Але система вентиляції в літаках знижує ступінь цього ризику. Завдяки їй у салон надходить свіже, підігріте повітря, а те, що видихають пасажири, очищається за допомогою потужних високоефективних HEPA-фільтрів (High-Efficiency Particulate Air Filters). Вони утримують 99,95 відсотка всіх частинок, які переносяться повітрям. Свіже повітря, що потрапляє в літак зовні, змішується з відфільтрованим і поширюється в салоні.

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Скільки свіжого повітря потрапляє туди й наскільки часто повітря в літаку проходить крізь фільтри, залежить від розміру самого лайнера і тривалості польоту. Приміром, у пасажирському салоні Airbus 320 повітря складається з 60 відсотків кондиціонованого повітря, що надходить зовні, а 40 відсотків - те, що пройшло крізь потужні фільтри.

Airbus 320 німецької авіакомпанії Eurowings

Масштабного тестування систем вентиляції на предмет захисту пасажирів від вірусів поки що не було проведено. Проте такі системи, на думку експертів, не в змозі цілком захистити пасажирів від вірусів. HEPA-фільтри затримують лише ті частинки, які в них потрапляють, тож пасажири повинні носити маски, які мінімізують ризик проникнення в організм вірусів, що залишилися в повітрі.

HEPA-фільтри хоч і ефективні, але не надають стовідсоткового захисту, констатує професор Університету гуманітарних наук Аккон в Берліні, епідеміолог-інфекціоніст Тімо Карл Генріх Ульріхс (Timo Ulrichs). Будь-яке пересування пасажирів салоном літака, пояснює вчений в інтерв'ю DW, впливає на напрямок повітряних потоків, тож, "можливо, деякі частинки затримуються в повітрі салону довше, ніж передбачено технічними вимогами, і це збільшує ризик зараження".

Система вентиляції на борту літака знижує ризик зараження коронавірусом, але не виключає його

А якщо в літаку захочеться поїсти або попити? Це безпечно?

За нинішніх умов пасажирам літаків радять відмовитися від їжі й напоїв під час польотів або, коли вже зовсім несила, перекусити якомога швидко.

"Якщо пасажир на короткий час знімає маску, щоб поїсти або попити, ті, хто перебувають поблизу, обов'язково мають бути в захисних масках", - наголошується в доповіді Гарвардського університету, присвяченій шляхам зниження ризику COVID-зараження в літаках. Одразу, коли авіапасажир знімає маску, ризик інфікування коронавірусом збільшується: чим довше людина їсть, тим більше ризик заразити когось або заразитися самому, застерігає Тімо Карл Генріх Ульріхс.

Від їжі й напоїв у літаку краще відмовитися

А в туалет хоч можна сходити?

Повітря в бортових туалетах теж вентилюється - проте не можна достеменно знати, що попередній відвідувач залишався там у захисній масці. Якщо та особа знімала маску, то в повітрі залишається більше аерозолів, якими можна заразитися. Тож маску в туалеті для своєї власної безпеки краще не знімати.

Це також підтверджують і висновки дослідження, проведеного 2020 року вченими з Південної Кореї. Зробивши тести на коронавірус 310 пасажирам "евакуаційного рейсу" з Мілана в південнокорейський Інчхон, вчені з'ясували, що шестеро з тих, хто перебував у салоні літака, були інфіковані безсимптомно. При цьому одна з пасажирок заразилася коронавірусом у туалеті. За словами жінки, протягом усього польоту вона була в захисній масці N95: єдиним місцем, де вона її знімала, був туалет.

У туалеті потрібно бути особливо пильним і ретельно мити руки до й після користування

Дотик до різних поверхонь у місцях загального користування, в тому числі в туалеті, також підвищує ризик зараження. "До кранів або дверних ручок торкалися чимало пасажирів, тож не виключено, що частинки вірусу, що залишилися там, можуть потрапити на ваші руки, а потім - в очі, ніс або рот.

Тому вкрай важливо не тільки ретельно вимити руки, але і додатково продезінфікувати їх антисептичними засобами", - наголосив у розмові з DW Леонард Маркус (Leonard Marcus), керівник ініціативи "Громадська Охорона здоров'я в авіації" в Гарвардському університеті. Крім того, потрібно також, уникати, якщо змога, будь-яких дотиків до обличчя, додає він.

Як найнадійніше захистити себе під час польоту?

Про необхідність носіння маски під час усього часу польоту говорить більшість експертів. У багатьох країнах, наприклад у Німеччині або США, носіння масок в аеропортах і салонах літаків є обов'язковим. Слід також подбати про те, щоб маска максимально щільно прилягала до обличчя: Леонард Маркус навіть рекомендує надіти дві маски, щоб добре прикрити й рота і носа.

Крім того, він радить відкрити вентиляційні отвори над сидінням. Те, що утворені таким чином повітряні потоки підвищують якість повітря і знижують ймовірність перенесення частинок, що видихаються, від однієї людини до іншої, визнається і в дослідженні вчених Оксфордського університету.

А після щеплення можна не боятися зараження?

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, ризик зараження для вакцинованих пасажирів незначний. Тут важливо розуміти, що повністю вакцинованою людина вважається лише через два тижні після отримання другої дози вакцини.

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Проте, поки не буде вакциновано переважну кількість людей, необхідно як і раніше дотримуватися всіх запобіжних заходів, оскільки існує небезпека - нехай і невелика - того, що вакциновані люди можуть заразити тих, хто ще не отримав щеплення, попереджає епідеміолог Ульріхс.

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Інша причина зберігати пильність - це поява і поширення нових мутацій коронавірусу. Приміром, нещодавно стало відомо, що працівник аеропорту в Новій Зеландії заразився британським варіантом SARS-CoV-2 під час прибирання салону літака. При цьому, за словами керівництва аеропорту, цей працівник був повністю вакцинований.

Про що ще потрібно пам'ятати перед прибуттям в аеропорт?

Запобіжні заходи не повинні обмежуватися салоном літака і залами очікування. Пильність і обережність необхідно виявляти протягом всієї поїздки - при прибутті в аеропорт, на контрольно-пропускних пунктах, у фуд-кортах, при отриманні багажу та в інших місцях з великим скупченням людей.

Важливо також ознайомитися з правилами польотів у себе в країні та країні прибуття, а також з'ясувати, скажімо, чи потрібен ПЛР-тест для посадки на літак, і які заходи безпеки діють на території аеропорту.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) на своєму сайті пише, що мандрівники мають уважно стежити за своїм здоров'ям після повернення додому й звертати увагу на появу будь-яких симптомів. Це особливо актуально у зв'язку зі збільшенням випадків захворювань новими варіантами коронавірусу.