Пандемія COVID-19: Франція пом'якшує локдаун

З понеділка, 3 травня, у Франції пом'якшуються деякі обмеження, спрямовані на приборкання епідемії COVID-19 у країні. Раніше про послаблення локдауну оголосив французький президент Еммануель Макрон.

Таким чином вже відсьогодні французи зможуть знову навіть без особливої потреби вільно пересуватися країною. Раніше для жителів Франціїдіяло обмеження на пересування в радіусі 10 кілометрів від власної домівки.

Також цього дня до очного навчання повернуться середня школа та гімназії. У молодшій школі уроки із присутністю учнів почалися ще тиждень тому. Так само працюють дитячі садки

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Тераси ресторанів відкриються у Франції 19 травня

Наступний етап пом'якшення локдауну запланований французькою владою на 19 травня. Згідно з планами уряду, у цей день в країні відкриються тераси ресторанів і кафе, а також культурні заклади.

При цьому планується зберегти комендантську годину. Щоправда вона починатиметься не о сьомій вечора, як зараз, а о дев'ятій, пише інформаційне агентство AFP.

Президент Франції Еманнуель Макрон каже про чотири кроки на шляху пом'якшення локдауну

Макрон оголосив план виходу з локдауну

Третій за ліком загальнонаціональний локдаун у Франції розпочався наприкінці березня на тлі стрімкого зростання кількості нових інфікувань коронавірусом. За місяць, що минув, епідемія почала йти на спад, однак показники все ще залишаються досить високими. Так, за даними AFP, кількість нових заражень протягом тижня із розрахунку на 100 тисяч людей й досі залишається на рівні 300 випадків.

Однак на тлі тиску з боку бізнесу та настроїв громадськості Макрон вирішив оголосити у п'ятницю, 30 квітня, свій чотириступеневий план виходу країни з локдауну. При цьому в уряді хочуть компенсувати пом'якшення обмежень прискореними темпами вакцинації від коронавірусу.

Майже чверть французів отримали перше щеплення

За даними міністерства охорони здоров'я країни, з початку пандемії COVID-19 в країні зафіксовано 5,65 мільйона інфікувань - це четвертий показник у світових масштабах. При цьому у Франції за цей час померло щонайменше 104819 людей, у яких було підтверджено інфікування коронавірусом.

Водночас вже 15,8 мільйона, або 23,7 відсотка, французів отримали перше щеплення. Кількість повністю вакцинованих складає 6,5 мільйона осіб, або 9,4 відсотка населення країни.

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