 Пандемія COVID-19: Франція пом′якшує локдаун | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2021

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Новини

Пандемія COVID-19: Франція пом'якшує локдаун

Відсьогодні жителі Франції знову можуть вільно пересуватися країною, а школи повністю повертаються до навчання.

З 14 травня у Франції почнуть відкриватися культурні заклади

Невдовзі у Франції почнуть відкриватися культурні заклади

З понеділка, 3 травня, у Франції пом'якшуються деякі обмеження, спрямовані на приборкання епідемії COVID-19 у країні. Раніше про послаблення локдауну оголосив французький президент Еммануель Макрон.

Таким чином вже відсьогодні французи зможуть знову навіть без особливої потреби вільно пересуватися країною. Раніше для жителів Франціїдіяло обмеження на пересування в радіусі 10 кілометрів від власної домівки.

Також цього дня до очного навчання повернуться середня школа та гімназії. У молодшій школі уроки із присутністю учнів почалися ще тиждень тому. Так само працюють дитячі садки

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Тераси ресторанів відкриються у Франції 19 травня

Наступний етап пом'якшення локдауну запланований французькою владою на 19 травня. Згідно з планами уряду, у цей день в країні відкриються тераси ресторанів і кафе, а також культурні заклади.

При цьому планується зберегти комендантську годину. Щоправда вона починатиметься не о сьомій вечора, як зараз, а о дев'ятій, пише інформаційне агентство AFP.

Президент Франції Еманнуель Макрон каже про чотири кроки на шляху пом'якшення локдауну

Президент Франції Еманнуель Макрон каже про чотири кроки на шляху пом'якшення локдауну

Макрон оголосив план виходу з локдауну

Третій за ліком загальнонаціональний локдаун у Франції розпочався наприкінці березня на тлі стрімкого зростання кількості нових інфікувань коронавірусом. За місяць, що минув, епідемія почала йти на спад, однак показники все ще залишаються досить високими. Так, за даними AFP, кількість нових заражень протягом тижня із розрахунку на 100 тисяч людей й досі залишається на рівні 300 випадків.

Однак на тлі тиску з боку бізнесу та настроїв громадськості Макрон вирішив оголосити у п'ятницю, 30 квітня, свій чотириступеневий план виходу країни з локдауну. При цьому в уряді хочуть компенсувати пом'якшення обмежень прискореними темпами вакцинації від коронавірусу.

Майже чверть французів отримали перше щеплення

За даними міністерства охорони здоров'я країни, з початку пандемії COVID-19 в країні зафіксовано 5,65 мільйона інфікувань - це четвертий показник у світових масштабах. При цьому у Франції за цей час померло щонайменше 104819 людей, у яких було підтверджено інфікування коронавірусом.

Водночас вже 15,8 мільйона, або 23,7 відсотка, французів отримали перше щеплення. Кількість повністю вакцинованих складає 6,5 мільйона осіб, або 9,4 відсотка населення країни.

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  • Ампула з вакциною BioNTech/Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Вакцина Made in Germany

    У Німеччині, США, Ізраїлі та низці інших країн переважна більшість населення буде щеплена від коронавірусу мРНК-вакциною BioNTech/Pfizer. Для простоти її часто називають "пфайзерівською", хоча точніше було б сказати "байонтеківською". В основі її успіху - стратегічний альянс інноваційної німецької біотехнологічної фірми-розробниці й досвідченого американського гіганта класичної фармацевтики.

  • Президент України Володимир Зеленський

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Іще одна вакцина для України

    В Україні вакцина BioNTech/Pfizer стала третьою, про поставки якої домовилася влада - після Covishield (випущений за ліцензією в Індії препарат Oxford/AstraZeneca), а також Sinovac із Китаю. Про поставки домовлялися в Офісі президента Володимира Зеленського. Він особисто оголосив про укладену угоду на 10 мільйонів доз. Та коли саме вакцина може бути поставлена в країну, президент не повідомив.

  • Угур Шахін і Езлем Тюречі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Успіх дітей мігрантів

    Фірму BioNTech заснували у 2008 році в Майнці за участю фінансових інвесторів професор медицини Угур Шахін (Ugur Sahin), син турецького гастарбайтера на автозаводі Ford в Кельні, і його дружина Езлем Тюречі (Özlem Türeci), донька турецького лікаря, який приїхав до ФРН. Вона стала директоркою з медичних досліджень компанії, яка зосередилася на імунотерапіях раку та інших тяжких захворювань.

  • Головний офіс BioNTech в Майнці

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Офіс на вулиці "Біля золотого колодязя"

    Головний офіс BioNTech розташовано в Майнці на вулиці з історичною назвою "Біля золотого колодязя", що тепер усіляко обігрують журналісти. 12 січня 2020 року Угур Шахін, прочитавши в медичному журналі The Lancet статтю про новий вірус у китайському місті Ухань і усвідомивши загрозу пандемії, одразу ж приступив до створення вакцини на основі напрацьованих за десятиліття РНК-технологій.

  • Емблема корпорації Pfizer у її штаб-квартирі в Нью-Йорку

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Pfizer: випробування й виробництво

    17 березня 2020 року BioNTech уклала стратегічний альянс із концерном Pfizer. Двома роками раніше вони вже почали розробляти мРНК-вакцину проти грипу. Корпорація з Нью-Йорка, заснована у 1849 році двома вихідцями з Німеччини, яка нині входить до трійки лідерів світової фармацевтики, організувала в шести країнах клінічні випробування німецького препарату і надала свої виробничі потужності.

  • Літня жінка отримує щеплення вакциною BioNTech і Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Перша вакцина від COVID-19 у США та ЄС

    У грудні 2020 року, після завершення третьої фази клінічних випробувань, розробка BioNTech і Pfizer стала першою вакциною від COVID-19, яку допустили до застосування як у США, так і в ЄС. До того моменту ЄС уже мав договір про купівлю 200 мільйонів доз і опціон ще на 100 мільйонів доз. У Німеччині 27 грудня перші щеплення отримали пенсіонери у віковій групі 80+ у будинках для людей похилого віку.

  • Вантажівка перед заводом Pfizer у Пуурсе в Бельгії

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Завод Pfizer у Бельгії постачає вакцину всьому світу

    Амбітна мета двох компаній - випустити у 2021 році два мільярди доз. Три підприємства Pfizer в США забезпечують північноамериканський ринок, а забезпечувати Європу і решту світу доручено заводу в бельгійському Пуурсе. Уже в січні стало зрозуміло, що його потужностей не вистачить для задоволення глобального попиту, тож почалося їхнє розширення, через що приблизно на місяць впали обсяги виробництва.

  • Співробітники у захисних костюмах на заводі BioNTech у Марбурзі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Марбург забезпечить 750 мільйонів доз на рік

    До створення вакцини BioNTech мала в Німеччині порівняно невеликі виробничі потужності. Тепер знадобилося велике підприємство. 17 вересня 2020 року компанія купила у швейцарського фармконцерну Novartis завод у Марбурзі. Після термінової реконструкції та переоснащення він запрацював 10 лютого. План на перше півріччя 2021 - 250 мільйонів доз, проєктна потужність - 750 мільйонів доз на рік.

  • Прибуття партії вакцини BioNTech/Pfizer в Італію

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Логістика вимагає холодного розрахунку

    Особливість вакцини BioNTech/Pfizer - їй потрібні наднизькі температури до мінус 80 градусів. Для транспортування використовуються спеціальні термобокси, які забезпечують холод протягом десяти днів. Але з'явилися нові дані. У ЄС і США дозволили певний час зберігати вакцину і за більш високих температур - до мінус 15 градусів, як у звичайній морозильній камері. Це вже суттєво полегшує логістику.

  • Плакат із зображення пляшечки з вакциною в руці в одному з центрів вакцинації в Ізраїлі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Ізраїль підтвердив ефективність вакцини

    Жодна країна не вакцинувала своє населення у грудні-лютому такими високими темпами, як Ізраїль, і жодна інша не вивчала при цьому настільки пильно ефективність вакцини BioNTech/Pfizer. 21 лютого міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило: за два тижні після другого щеплення ризик захворіти знижується на 95,8 відсотка, а загроза потрапити до лікарні або померти - на 98,9 відсотка.

  • Президент ФРН вручив орден розробникам вакцини

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Орден на знак подяки

    Німеччина віддячила своїм вченим найвищою нагородою країни - орденом "Хрест за заслуги". 19 березня 2021 президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вручив його Езлем Тюречі і Угуру Шахіну. "Ви ухвалили рішення бути вченими і підприємцями, тому що хотіли, щоб результати ваших наукових досліджень дійшли до пацієнтів, - наголосив він. - Ви створили вакцину для всього людства".

    Автор: Андрій Гурков


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