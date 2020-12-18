 У Греції та на Кіпрі виявили мутацію коронавірусу з Великобританії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2021

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Новини

У Греції та на Кіпрі виявили мутацію коронавірусу з Великобританії

Виявлену раніше в Великобританії мутацію коронавірусу підтвердили в Греції та на Кіпрі. Випадки на Кіпрі підтверджено в тих, хто на Різдво подорожував до Британських островів.

Тест на коронавірус у Греції

Медичні служби Греції та Кіпру повідомили про підтверджені випадки виявленої раніше в Великобританії мутації коронавірусу. Про це в неділю, 3 січня, повідомили грецькі та кіпрські ЗМІ.

Згідно з наявними даними, натепер у Греції підтверджено чотири випадки нового варіанту коронавірусу, а на Кіпрі - 12. Що стосується Кіпру, то всі особи, в кого діагностували цей варіант коронавірусу, подорожували на різдвяні свята до Великобританії, передає агенція dpa з посиланням на місцеві ЗМІ.

Нині в Греції й Кіпрі триває локдаун, запроваджених для боротьби з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19. Він був посилений після невеликого послаблення під час рідзвяно-новорічних свят. Напередодні Кіпр повідомив про більш ніж 600 нових випадків інфікування коронавірусом протягом 24 годин. У Греції, яка дещо менше постраждала від пандемії, в неділю було зареєстровано 390 нових випадків зараження коронавірусом.

Читайте також: Нова мутація коронавірусу була в Німеччині вже в листопаді

Загалом, за даними Університету Джонса Хопкінса, натепер у Греції зафіксовано понад 140 тисяч випадків зараження коронавірусом та майже п'ять тисяч померлих із COVID-19. У країні проживає дещо більше 10 мільйонів людей. На Кіпрі число зафіксованих заражень становить майже 23,5 тисячі, а число смертей - 129. Населення Кіпру становить близько 1,2 мільйона.

 

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