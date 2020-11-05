 У Греції заборонили демонстрації з нагоди річниці студентського повстання 1973 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2020

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Новини

У Греції заборонили демонстрації з нагоди річниці студентського повстання 1973 року

У Греції через поширення коронавірусу напередодні річниці студентського повстання проти хунти 1973 року оголошено заборону публічних зборів чотирьох і більше людей. Політики все одно закликають людей виходити на вулиці.

Церемонія вшанування пам'яті учасників повстання проти хунти 1973 року в Афінах, архівне фото

Церемонія вшанування пам'яті учасників повстання проти хунти 1973 року в Афінах, архівне фото

Грецька поліція в неділю, 15 листопада, оголосила про заборону публічних зборів чотирьох і більше людей напередодні 47-ї річниці студентського повстання проти хунти 1973 року. Заборону запровадили через стрімке поширення коронавірусу в країні та переповнені інфікованими пацієнтами лікарні, повідомляє інформагенція dpa.

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За порушення цієї заборони, що діятиме з 15 до 18 листопада, накладатимуться штрафи у розмірі від 300 до 5000 євро. 

Попри цю заборону, низка партій та політичних діячів все одно закликали людей взяти участь у демонстраціях 17 листопада. Цього дня греки відзначають повстання студентів Афінського політехнічного університету проти диктатури військової хунти. Воно розпочалося 14 листопада 1973 року, а через три дні, 17 листопада, було жорстоко придушене військовими, внаслідок чого були вбиті та поранені десятки людей. Щороку греки відзначають 17 листопада як загальнонаціональний день пам'яті.

Згідно з останніми даними, у Греції підтвердили 2835 нових випадків інфікування коронавірусом і 38 жертв за добу. Загалом у країні зареєстрували понад 72,5 тисячі заражених коронавірусом і 1035 випадків смерті. З 7 листопада в країні запроваджено двотижневий локдаун.

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