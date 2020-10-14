 Коронавірус в Україні: 5062 нові випадки за добу, 73 померлих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2020

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Коронавірус в Україні: 5062 нові випадки за добу, 73 померлих

В Україні за останню добу підтвердили 5062 нові випадки зараження коронавірусом, 73 людини померли. Найбільше інфікувань виявили у Харківській області та в Києві.

В Україні за останню добу зафіксували 5062 нові випадки зараження коронавірусом

В Україні за останню добу зафіксували 5062 нові випадки зараження коронавірусом

В Україні за останню добу зафіксували 5062 нові випадки зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України у четвер, 15 жовтня. За минулу добу померли 73 людини, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 951 особа одужала.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській області (651), Києві (445) і Львівській області (332).

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Всього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували понад 281 тисяч випадків інфікування, 5302 людини із коронавірусом померли, майже 120 тисяч пацієнтів одужали.

Нагадаємо, напередодні повідомляли про майже 5600 нових випадків інфікування коронавірусом за добу та 107 померлих.

Кабінет Міністрів України цього тижня подовжив адаптивний карантин до кінця 2020 року і вніс низку змін, зокрема, щодо правил дозволеної кількості людей у масових зібраннях і нових критеріїв для визначення "червоної" зони.

Також уряд встановив шкільні кнікули з 15 до 30 жовтня. Після їх закінчення можливе переведення на дистанційну форму навчання.

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