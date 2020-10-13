 Коронавірус в Україні: 5590 нових випадків за добу, 107 померлих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: 5590 нових випадків за добу, 107 померлих

В Україні за останню добу підтвердили 5590 нових випадків зараження коронавірусом, 107 людей померли. Найбільше інфікувань виявили у Харківській області та в Києві.

В Україні за останню добу зафіксували 5590 нових випадків зараження коронавірусом, 107 людей померли

В Україні за останню добу зафіксували 5590 нових випадків зараження коронавірусом, 107 людей померли

В Україні за останню добу зафіксували 5590 нових випадків зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України в середу, 14 жовтня. За минулу добу померли 107 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 2137 осіб одужали. Напередодні повідомляли також про 107 померлих.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській області (637), Києві (422), Львівській (345), Дніпропетровській (342) і Одеській (302) областях.

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Всього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували понад 276 тисяч випадків інфікування, 5229 людей із коронавірусом померли, а майже 119 тисяч пацієнтів одужали.

Нагадаємо, 10 жовтня повідомлялося про найбільшу добову кількість жертв в Україні: померли 108 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом. Про найбільшу добову кількість нових випадків зараження - 5804 - повідомляли 9 жовтня. 

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Дивитись відео 10:49

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