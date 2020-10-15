 Коронавірус в Україні: рекордні 5992 нові випадки, 106 померлих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.10.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: рекордні 5992 нові випадки, 106 померлих

В Україні за останню добу підтвердили 5992 нові випадки зараження коронавірусом, 106 людей померли. Найбільше інфікувань виявили у Харківській, Одеській, Хмельницькій і Дніпропетровській областях та у Києві.

В Україні зафіксували 5992 нові зараження, 92 померлих

В Україні зафіксували 5992 нові зараження, 92 померлих

В Україні за останню добу зафіксували рекордні 5992 випадки зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України в п'ятницю, 16 жовтня. За минулу добу померли 106 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 2269 осіб одужали.

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Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській (544), Одеській (502), Дніпропетровській (423) і Хмельницькій (414) областях, а також у Києві (455).

Про попередню рекордну добову кількість заражень - 5804 випадки - повідомляли 9 жовтня.

Всього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували понад 287 тисяч випадків інфікування, 5408 людей із коронавірусом померли, більш нід 121 тисяча пацієнтів одужали.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України подовжив адаптивний карантин до кінця 2020 року і вніс низку змін, зокрема, щодо дозволеної кількості людей у масових зібраннях і нових критеріїв для визначення "червоної" зони.

Також уряд встановив шкільні кнікули з 15 до 30 жовтня. Після їхнього закінчення можливе переведення на дистанційну форму навчання.

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