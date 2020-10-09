У "червоному" Харкові обмежать роботу ТРЦ і закриють кінотеатри

Влада Харкова з 19 жовтня обмежує роботу закладів харчування та торгово-розважальних центрів до 20:00. Школи йтимуть на канікули з 19 жовтня до 30 жовтня, а студенти вишів навчатимуться дистанційно. При цьому дитячі садки, продуктові магазини і ринки продовжать роботу в звичайному режимі. Міський пасажирський транспорт, у тому числі метро, не зупинятимуть.

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Як повідомляється на порталі міськради, відповідне рішення ухвалено у п'ятницю, 16 жовтня, на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Окрім обмеження часу роботи закладів харчування та ТРЦ, припиняють роботу заклади культури (у тому числі кінотеатри), розважальні заклади та нічні клуби. Спортзали та фітнес-центри працюватимуть за умови суворого дотримання протиепідемічних норм.

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Епідемічна ситуація у Харкові складна

Нагадаємо, напередодні перший віцемер міста Ігор Терехов заявляв, що, незважаючи на "червону" зону, Харків не зупинятиме громадський транспорт, не закриватиме ринки і заклади громадського харчування.

Епідемічна ситуація щодо захворюваності на коронавірус у Харкові залишається напруженою. Так, за останні два тижні серед жителів міста зареєстровано 5690 випадків COVID-19. Показник на 100 тисяч населення склав 399, що вимагає віднесення території до "червоного" рівня епідемічної небезпеки.