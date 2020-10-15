"Червоний" Харків не зупинятиме громадський транспорт та не закриватиме ресторани

Попри потрапляння в "червону" зону, Харків не зупинятиме громадський транспорт, не закриватиме ринки і заклади громадського харчування, запевнила влада міста.
Незважаючи на "червону" зону, Харків не зупинятиме громадський транспорт, не закриватиме ринки і заклади громадського харчування, заявив у четвер, 15 жовтня, перший віцемер міста Ігор Терехов.
"Транспорт працюватиме в повному обсязі, як і працював - метро, наземний електротранспорт, маршрутні таксі міська влада зупиняти не буде", - йдеться в зверненні Терехова до городян, опублікованому на офіційному сайті Харківської міськради. Він також заявив, що не закриватимуться ринки, продовольчі магазини та заклади громадського харчування.
Водночас Терехов закликав мешканців Харкова дотримуватися карантинних обмежень, а правоохоронні органи - стежити за їхнім дотриманням у транспорті. Віцемер міста попросив містян "жорстко вимагати одне від одного дотримання маскового режиму і соціальної дистанції".
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Раніше у цей день Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила нове епідемічне зонування в Україні з 19 жовтня, відповідно до якого Харків віднесено до "червоної" зони.
Крім Харкова, в "червоній" зоні опинилися також й інші міста - Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці та Чернігів, а ще в ній залишилися Суми.
Нагадаємо, нові критерії віднесення регіону до "червоної" зони встановлені урядом України 13 жовтня внесенням змін до постанови № 641 про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів, ухваленої у липні цього року. У"червоній" зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти та діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.
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Регіони України відноситимуть до "червоної" зони, якщо там буде перевищення середнього рівня захворюваності на COVID-19 на 100 тисяч осіб за 14 днів більш ніж у 5 разів.
Попри включення Івано-Франківська до "червоної" карантинної зони, міськрада вирішила відкрити в місті дитсадки та школи.
За даними МОЗ, країни-сусідки України, окрім Угорщини та Молдови, опинилися в "зеленій" зоні. Серед країн "червоної" зони, зокрема, США, Франція, Ізраїль та ОАЕ.