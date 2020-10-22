Коронавірус в Україні: рекордні 7517 нових випадків за добу

В Україні за добу зафіксували 7517 нових випадків зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України у п'ятницю, 23 жовтня. За добу померла 121 людина, у якої підтвердили зараження коронавірусом, 2680 пацієнтів одужали.

Зафіксоване за останню добу число інфікувань - новий рекордний показник з початку епідемії. Нагадаємо, напередодні вперше повідомили про понад сім тисяч підтверджених нових випадків за добу.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили в Харківській (693) і Одеській області (571), а також у Києві (635).

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В Україні вже понад 6000 жертв коронавірусу

Всього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували понад 330 тисячі випадків інфікування, 6164 людини з підтвердженим зараженням коронавірусом померли. За даними РНБО, одужали понад 137 тисячі пацієнтів.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов 20 жовтня наголосив, що у разі щодобового виявлення 11-15 тисяч випадків заражень коронавірусом та завантаженості ліжок у лікарнях на рівні 85 відсотків в Україні запровадять обмеження "червоного" рівня епіднебезпеки.