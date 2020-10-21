 Коронавірус в Україні: вперше понад 7 тисяч нових заражень за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: вперше понад 7 тисяч нових заражень за добу

В Україні підтвердили 7053 нові випадки зараження коронавірусом за добу. Найбільше інфікувань виявили у Києві, Харківській і Одеській областях. Число померлих з початку пандемії перевищило шість тисяч.

В Україні вперше зафіксували понад 7000 нових заражень коронавірусом за добу

В Україні вперше зафіксували понад 7000 нових заражень коронавірусом за добу

В Україні за добу зафіксували 7053 нові випадки зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України у четвер, 22 жовтня. За добу померли 116 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 2679 пацієнтів одужали.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Києві (631), Харківській (627) і Одеській області (600).

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Всього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували понад 322 тисячі випадків інфікування, 6043 людини з підтвердженим зараженням коронавірусом померли. За даними РНБО, одужали майже 135 тисячі пацієнтів.

Напередодні також повідомлялося про рекорд кількості зареєстрованих випадків інфікування коронавірусом за добу - 6719, а також найбільше число померлих (141 людина) з підтвердженим зараженням коронавірусом. 

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов 20 жовтня наголосив, що у разі щодобового виявлення 11-15 тисяч випадків заражень коронавірусом та завантаженості ліжок у лікарнях на рівні 85 відсотків в Україні запровадять обмеження "червоного" рівня епіднебезпеки.

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