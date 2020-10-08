 Україна готується відкрити тимчасові госпіталі для хворих на COVID-19 - Степанов | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2020

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Україна готується відкрити тимчасові госпіталі для хворих на COVID-19 - Степанов

В Україні починають підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на COVID-19, заявив Максим Степанов. Він порівняв зростання кількості інфікувань в Україні із ситуацією в Італії та Іспанії весною.

Україна починає підготовку до відкриття тимчасових госпіталів, заявив Степанов

Україна починає підготовку до відкриття тимчасових госпіталів, заявив Степанов

Уряд України починає підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у відеозверненні, оприлюдненому в соцмережі Facebook у четвер, 8 жовтня. Відеозвернення записане у зв'язку з різким погіршенням в останні тижні ситуації з поширенням коронавірусної інфекції в Україні.

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"Вже зараз ми починаємо підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на COVID", - сказав Степанов. За його словами на даний момент зайняті близько 21 тисячі із 37 тисяч ліжок, призначених для лікування інфікованих коронавірусом.

Степанов прокоментував різке зростання кількості підтверджених інфікувань коронавірусом в Україні в останні дні і особливо за останню добу, коли число нових випадків вперше перевищило п'ять тисяч. Міністр порівняв нинішню ситуацію в Україні із розвитком пандемії в Італії та Іспанії весною цього року. Степанов закликав населення дотримуватися протиепідемічних норм, щоб уповільнити розповсюдження захворювання та зменшити навантаження на лікарні і медиків..

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