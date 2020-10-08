Україна готується відкрити тимчасові госпіталі для хворих на COVID-19 - Степанов

Уряд України починає підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у відеозверненні, оприлюдненому в соцмережі Facebook у четвер, 8 жовтня. Відеозвернення записане у зв'язку з різким погіршенням в останні тижні ситуації з поширенням коронавірусної інфекції в Україні.

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"Вже зараз ми починаємо підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на COVID", - сказав Степанов. За його словами на даний момент зайняті близько 21 тисячі із 37 тисяч ліжок, призначених для лікування інфікованих коронавірусом.

Степанов прокоментував різке зростання кількості підтверджених інфікувань коронавірусом в Україні в останні дні і особливо за останню добу, коли число нових випадків вперше перевищило п'ять тисяч. Міністр порівняв нинішню ситуацію в Україні із розвитком пандемії в Італії та Іспанії весною цього року. Степанов закликав населення дотримуватися протиепідемічних норм, щоб уповільнити розповсюдження захворювання та зменшити навантаження на лікарні і медиків..

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