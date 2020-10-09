У МОЗ обіцяють українцям більше безкоштовних тестів на COVID-19

Уряд України під час свого засідання у п'ятницю, 9 жовтня, ухвалив рішення щодо залучення додаткових 260 мільйонів гривень задля збільшення кількості тестів на COVID-19. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

Так, 100 мільйонів гривень з державного бюджету виділено на проведення тестування на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) в приватних лабораторіях. "Цим рішенням ми розраховуємо на збільшення кількості тестів, які робляться нашим громадянам безоплатно", - зуважив Степанов.

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Ще 160,9 мільйона гривень було виділено лабораторним центрам МОЗ, Центру громадського здоров'я та Українському національному дослідному протичумному інституту ім. Мечникова в Одесі на додаткову закупівлю обладнання та витратних матеріалів для проведення тестувань.

Також на засіданні в п'ятницю уряд виділив 572 мільйона гривень на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду медичних закладів, що надають допомогу пацієнтам з COVID-19. Ці гроші візьмуть з іншої, раніше запланованої статті видатків - на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних медзакладів у госпітальних округах.

На Харківщині кажуть вже не про "червону", а про "чорну" зону

Тим часом голова Харківської обласної державної адміністрації (ХОДА) Олексій Кучер заявив, що на Харківщині ситуація із захворюваністю на COVID-19 критична, щодня госпіталізують від 60 до 90 осіб.

"Ми наразі перебуваємо не в "червоній", а вже в "чорній" зоні... Щодня госпіталізують від 60 до 90 осіб в області. Щоб нам розмістити цих людей (а є ті, хто перебуває у вкрай важкому стані), нам необхідно таку саму кількість виписати. Це якраз підтвердження того, що ситуація є критичною", - сказав Кучер на брифінгу в п'ятницю, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, фактично заповнені всі ліжка для лікування хворих на COVID-19, за винятком "дитячих" і в пологовому будинку. Він повідомив, що найближчим часом планується додатково виділити для лікування хворих на COVID-19 320 ліжок і закупити кисневі концентратори. Голова області також не виключив, що при збереженні наявної динаміки захворюваності, додаткові ліжка можуть бути розгорнуті не лише на території медзакладів.

"Розглядається варіант, за необхідності, розгортання ліжок на території навіть немедичних закладів. Як ми говорили, це можуть бути стадіони, палаци, інші приміщення", - сказав Кучер. Крім того, голова ХОДА заявив про проблему нестачі медиків.

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"Водночас, навіть якщо ми на 100 відсотків забезпечимо ліжками в такій прогресії, навіть якщо проведемо до кожного ліжка кисневу точку, (...) у нас недостатньо лікарів", - сказав Кучер.

Голова ХОДА вкотре нагадав про необхідність дотримання карантинних обмежень, зокрема маскового режиму та соціальної дистанції, а також закликав людей не ходити на концерти та інші масові заходи.