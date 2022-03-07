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Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ЄСВ".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Уряд України анонсував заходи з підтримки бізнесу на час війни

Уряд України анонсував заходи з підтримки бізнесу на час війни 07.03.2022

Як повідомили в Кабінеті міністрів України, підприємців чекає звільнення від ЄСВ, пільги та мораторій на перевірки.
Чергові 8000 гривень від уряду: допомога для бізнесу чи лише політичний жест?

Чергові 8000 гривень від уряду: допомога для бізнесу чи лише політичний жест? 20.04.2021

ФОПи та наймані працівники можуть вдруге отримати від держави 8000 гривень під час карантину. На порталі "Дія" почалася реєстрація відповідних заявок. Наскільки така фінансова допомога буде корисною, з'ясовувала DW.
Зеленський представив пакет з підтримки бізнесу під час карантину

Зеленський представив пакет з підтримки бізнесу під час карантину 24.11.2020

Заходи з підтримки бізнесу під час карантину передбачають виплату 8 тисяч гривень ФОПам і звільнення від сплати єдиного соціального внеску, заявив Володимир Зеленський.
Полювання на зарплати в конвертах: чи поборе уряд України тіньову зайнятість

Полювання на зарплати в конвертах: чи поборе уряд України тіньову зайнятість 17.09.2018

Вже на початку жовтня на український бізнес очікують масштабні перевірки, спрямовані на детінізацію зайнятості та доходів. Але опитані DW експерти сумніваються, що це виведе зарплати з тіні.

"Мінімалка" і прожитковий мінімум: на що вони впливають? (08.12.2017) 08.12.2017

Мінімальна зарплата в Україні має зрости до 3723 гривень з 2018 року. На що це вплине та чим "мінімалка" відрізняється від прожиткового мінімуму?