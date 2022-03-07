Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)

Полювання на зарплати в конвертах: чи поборе уряд України тіньову зайнятість

Вже на початку жовтня на український бізнес очікують масштабні перевірки, спрямовані на детінізацію зайнятості та доходів. Але опитані DW експерти сумніваються, що це виведе зарплати з тіні.