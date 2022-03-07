Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)

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ФОПи та наймані працівники можуть вдруге отримати від держави 8000 гривень під час карантину. На порталі "Дія" почалася реєстрація відповідних заявок. Наскільки така фінансова допомога буде корисною, з'ясовувала DW.