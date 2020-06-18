Рада ухвалила державний бюджет-2021 у першому читанні

Верховна Рада України в четвер, 5 листопада, із запізненням на два тижні від закладеного до Бюджетного кодексу графіка, підтримала внесений урядом проєкт державного бюджету України на 2021 рік у першому читанні. При цьому депутати ухвалили бюджетні висновки і рекомендували уряду України врахувати їх під час підготовки документа до другого читання і збільшити таким чином доходи на 20,2 мільярда гривень.

За це рішення проголосували 275 народних депутатів. Свої голоси за бюджет віддали 209 депутатів правлячої фракції "Слуга народу", а також депутати групи "Довіра", "Батьківщини", "За майбутнє" та 11 позафракційних. Раніше повідомлялося, що робоча група за участю мінфіну та Рахункової палати опрацювала загалом 2 451 пропозицію від депутатів. Для їх врахування необхідно було 1,5 трильйона гривень. У підсумку робоча група погодилася зі збільшенням доходів держбюджету, передбачених у проєкті, обсягом 1,07 трильйона гривень, на 20,2 мільярда гривень. Так само проєкт постанови передбачає збільшення видатків загального фонду бюджету на понад 20 мільярдів гривень.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував народним депутатам за ухвалення проєкту держбюджету у першому читанні та заявив про врахування частини запропонованих поправок під час підготовки документа до другого читання. "Дякую народним депутатам за державницьку позицію, а бюджетному комітету і міністерству фінансів - за оперативну роботу й аналіз понад 2 тисячі поправок. Частину з них буде враховано під час підготовки бюджету до другого читання", - написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

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Які пропозиції щодо бюджету враховані

Згідно з проєктом документу, на 12 мільярдів гривень збільшаться надходження від Національного банку України (хоча НБУ і початковий план вважав завищеним на 10,4 мільярда гривень. - Ред.), а ще 4,24 мільярда гривень - від підвищення мінімальної ставки дивідендів і частки чистого прибутку держкомпаній і підприємств з державною часткою з 30 відсотків до 90 відсотків, що спрямовується до держбюджету.

Що стосується видатків, то пропонується збільшити їх на окремі програми і заходи у сфері охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, культури, спорту, забезпечення функціонування дипломатичних установ, утилізацію твердого ракетного палива, надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам і реалізацію державних інвестиційних та інфраструктурних проектів.

У проекті бюджетних висновків зазначено також пропозицію підвищити видатки на Верховну Раду на 247 мільйонів гривень, а також надати мінекономіки 110,17 мільйона гривень на створення центрів креативної економіки. Загалом у документі містяться 103 рекомендації уряду щодо збільшення видатків і лише три про їх зменшення.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України 14 вересня подав до Верховної Ради проєкт держбюдежету на 2021 рік, який передбачає зростання доходів на 9,4 відсотка порівняно з держбюджетом-2020 до 1,071 трильйона гривень, видатків - на 5,1 відсотка, до 1,35 трильйона гривень і дефіцит у 270 мільярдів гривень або 6 відсотків прогнозного ВВП. Основний приріст доходів передбачається на рахунок більш ефективного адміністрування податку на додану вартість (ПДВ).