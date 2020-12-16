 Місія МВФ 21 грудня розпочне перегляд програми stand-by для України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2020

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Новини

Місія МВФ 21 грудня розпочне перегляд програми stand-by для України

МВФ проведе дистанційне обговорення з українською владою останніх економічних подій, а також заходів та реформ, необхідних для завершення першого перегляду програми stand-by.

Місія МВФ почне працювати в Україні наступного тижня

Місія МВФ почне працювати в Україні наступного тижня

Місія МВФ розпочне перший перегляд угоди у форматі stand-by у період з 21 по 23 грудня. Про це у п'ятницю, 18 грудня, повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

"Враховуючи обставини пандемії COVID, місія проводитиме дистанційне обговорення з владою України останніх на часі економічних подій, а також заходів та реформ, необхідних для завершення першого перегляду (програми stand-by. - Ред.)", - йдеться у повідомленні фонду. Місія планує поновити зустрічі по завершенню новорічних свят у січні 2021 року.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав початок місії МВФ в Україні. "Україна залишається надійним партнером МВФ, оскільки наша співпраця принесе користь українському народу", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, 10 червня рада директорів МВФ затвердила нову 18-місячну програму stand-by для України на близько 5 мільярдів доларів. Згідно з меморандумом з МВФ, після надання першого траншу заплановано чотири перегляди програми. Перший транш від МВФ обсягом у 2,1 мільярда доларів Україна отримала 12 червня.

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