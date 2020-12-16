"На двієчку": чому Україна скотилася у рейтингу інвестиційної привабливості

Індекс інвестиційної привабливості України у другій половині року знизився до 2,40 балів з 5-ти можливих. Такими стали результати нового експертного дослідження, проведеного Європейською бізнес асоціацією (ЄБА) та юридичною фірмою "Василь Кicіль і Партнери". Результати оприлюднили у вівторок, 15 грудня. Згідно з результатами, 78 відсотків опитаних ЄБА з понад 101-го керівника найбільших міжнародних та українських компаній, які є членами цієї Асоціації, назвали інвестиційний клімат в Україні несприятливим.

Від початку року цей показник збільшився на 16 відсотків. Лави оптимістів за цей час скоротилися удвічі - 66 відсотків топ-менеджерів компаній відзначили погіршення інвестиційного клімату. Лише кожен десятий опитаний очікує поліпшення інвестклімату наступного року, а 50 відсотків вважають, що новим капітовкладникам буде невигідно виходити на український ринок у наступні пів року. Європейська Бізнес Асоціація проводить дослідження "Індекс інвестиційної привабливості України" вже 12 років, але нинішній став найгіршим від 2013 року, зазначають упорядники. При цьому епідемія коронавірусу та пов'язані з нею карантинні обмеження - лише одна з причин погіршення настроїв інвесторів.

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Макроекономічні ризики

Серед ризиків інвестування в українську економіку опитані директори назвали старі і знайомі проблеми - криза судочинства, відсутність верховенства права, успіхів у боротьбі з корупцією та значний вплив тіньової економіки. До них додалися обмеження, пов'язані з коронавірусним карантином, нестабільність податкового законодавства, криза навколо рішення Конституційного Суду України щодо кримінальної відповідальності посадовців за недостовірні декларації, ускладнення взаємодії бізнесу з податковою та митною службами, а також контролюючими та правоохоронними органами. Однією з найбільш "пекучих" стала загроза припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Українська влада і надалі демонструє небажання руйнувати корупційну систему та реформувати ключові судові інституції, що постали ще за часів експрезидента Віктора Януковича, вважає виконавчий директор київського Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. "Одна з ключових умов відновлення кредитування МВФ - жовтнева реформа Вищої ради правосуддя, яка є найбільшою концентрацією зла у судовій системі - не виконана", - нагадав він.

Гендиректор української інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що двом останнім президентам України не вдалося побороти дві головні проблеми, які найбільш негативно впливають на інвестиційну привабливість України. "Ситуація, на жаль, не змінюється: це судова система і корупція", - зазначив Фіала. Долати ці проблеми слід боротьбою з попитом на корупцію заявив керівний партнер юридичної фірми "Василь Кicіль і Партнери" Андрій Стельмащук. "Я переконаний, що проблема недовіри до судів має вирішуватися комплексно і містити в собі не лише судову ланку, а й реформу системи правоохоронних органів та адвокатури", - упевнений правник.

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Завдання на 2021 рік

Заступниця керівника Офісу президента України Юлія Ковалів під час обговорення індексу інвестиційної привабливості ЄБА, зазначила, що її оцінка ситуації "дещо оптимістичніша, ніж дані опитування". "Прогноз МВФ на другий квартал цього року був більше 7 відсотків. Але сьогодні ми очікуємо, що до кінця року падіння української економіки не перевищить 4,8-5 відсотків, макроекономічна ситуація стабільна, рівень безробіття помірний, курс гривні стабільний", - сказала Ковалів і додала, що у подальшому слід очікувати відновлення кредитування України з боку МВФ.

Але чому ці прогнози не справили враження на інвесторів? Гліб Вишлінський вважає, що настрої бізнесу залежали від атмосфери нестабільності і нерозуміння суспільством і підприємцями, куди рухалася країна впродовж 2020 року. Експерт назвав "дуже несвоєчасною" зміну уряду в розпал коронавірусної епідемії, а серед інших факторів нестабільності відзначив високий рівень політичної конкуренції у найвищих ешелонах влади.

Опитані ЄБА менеджери вважають, що для поліпшення інвестклімату в Україні пріоритетними завданнями на наступний рік мають стати, серед іншого, перезавантаження судової системи, деолігархізація влади, розбудова ефективної та незалежної антикорупційної інфраструктури, скорочення бюрократії, зниження адміністративного та податкового тиску на бізнес та боротьба з контрабандою на митниці.