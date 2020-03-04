Новий український уряд: як Олексія Гончарука замінили на Дениса Шмигаля

Уряд "технократів" українського вже експрем'єра Олексія Гончарука отримав почесний статус "най" та пішов у відставку. Саме у ньому були наймолодші міністри-реформатори на чолі з наймолодшим прем'єром, які пропрацювали найменше зі всіх українських урядів, але не впоралися. Адже для українців, як висловився під час виступу у Верховній Раді президент Володимир Зеленський, "замало не красти".

"Цього замало"

За звільнення Гончарука з посади прем'єра у середу, 4 березня, проголосувало 353 народних депутати Верховної Ради. Перед голосуванням за відставку Кабміну Володимир Зеленський спочатку похвалив, а потім нищівно розкритикував Гончарука і його команду. Він відзначив зниження інфляції, облікової ставки НБУ, боротьбу з тіньовими ринками, зокрема у гральному бізнесі та з нелегальними АЗС, приватизацію держпідприємств, зменшення ролі держави в економіці.

Володимир Зеленський розкритикував уряд Гончарука

"Але правда в тому, що сьогодні українцям цього замало. І це правда. Не красти - замало. Це - уряд нових облич, але облич замало. Потрібні нові мізки та нові серця. Цей уряд знає, що робити, але знати замало. Потрібно дійсно дуже багато працювати. Ми повинні визнавати помилки", - сказав Зеленський. Він дорікнув Гончаруку падінням промисловості на п'ять відсотків четвертий місяць поспіль та провалом комунікацій із місцевою владою і населенням.

Олексій Гончарук слухняно кивав, а згодом, вийшовши на трибуну, дорікнув президенту. "Шість місяців - це дуже короткий термін, щоб оцінювати результати будь-якого уряду", - відзначив Гончарук, але при цьому зауважив, що окремі результати роботи його Кабміну українці вже бачать в платіжках внаслідок зниження цін на газ, крім того, за його словами, уряд успішно провів анбандлінг "Нафтогазу", запустив рекордну приватизацію, перші концесійні конкурси.

"І у цьому уряді не було корупції і він системно з нею боровся з першого дня до останнього", - зазначив Олексій Гончарук. Раніше українські ЗМІ писали, що у президента і Олексія Гончарука напередодні виникли непорозуміння через звільнення урядом голови державної енергокомпанії "Центренерго", якого вважають лояльним до українського олігарха Ігоря Коломойського. Саме цю компанію у своєму фінальному виступі на посаді прем'єра згадав Гончарук. "У вересні журналісти запитали у мене про боротьбу з корупцією в "Центренерго". Я пообіцяв, що до кінця опалювального сезону ми вирішимо це питання - і ми це зробили. Рішення по цій компанії вже ухвалено", - повідомив на прощання Гончарук.

Курс незмінний

Але це вже нікого не цікавило. Володимир Зеленський жадав призначення нового уряду і прем'єр-міністра, тому представив кандидатуру Дениса Шмингаля, яка формально була подана йому фракцією "Слуга народу". "Попередній уряд робив усе можливе, але сьогодні українцям потрібен уряд, який зробить неможливе. Я сподіваюся, що саме таким і буде наступний Кабінет міністрів", - оголосив Зеленський і висловив надію, що уряд Шмигаля стане "урядом для людей". За затвердження Шмигаля прем'єром проголосував 291 депутат - представники монобільшості, депутатські групи "Довіра" та "За майбутнє", а також 14 позафракційних депутатів.

Новопризначений прем'єр одразу заявив, що його уряд зберігатиме і продовжуватиме реформи і програми попереднього уряду. "Курс залишається незмінним", - сказав він Шмигаль. За його словами, окрему увагу нового уряду буде приділено промисловому виробництву, агропромисловому розвитку, соціальним питанням та їхньому вирішенню. Крім цього, для його уряду залишиться одним із важливих питання рівня пенсій і мінімальних зарплат.

Новий український прем'єр Денис Шмигаль у Верховній Раді

В опозиції лунали критичні оцінки на адресу нового уряду. "Щойно відправили один уряд Зеленського у відставку, тепер призначили новий уряд Зеленського. А яка між ними різниця? Ситуація зміниться лише тоді, коли піде у відставку сам Зеленський", - сказав журналістам депутат з фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович. Натомість у фракції "Слуга народу" визнають, що раніше зробили хибну ставку на "нові обличчя" в уряді. "Через півроку ми побачили, що нових облич не достатньо, і до нового обличчя треба професійність і досвід. У Шмигаля є відповідний досвід", - наголосила депутатка від "Слуги народу" Ірина Ващук.

Хто такий Шмигаль?

Ще місяць тому Дениса Шмигаля мало хто знав в українській політиці. Хоча у бізнесових колах він більш відомий, адже працював менеджером у різних компаніях, а також держслужбовцем у Львівській області. Йому 44 роки, він народився та навчався у Львові. Закінчив Львівський політехнічний університет за спеціальністю "менеджмент у виробничій сфері", а згодом став кандидатом економічних наук, захистивши дисертацію з регіональної економіки.

Також відомо, що свого часу він стажувався і навчався у в Рейнсько-Вестфальському технічному університеті міста Ахена за програмою підготовки менеджерів міністерства економіки та енергетики Німеччини. Його кар'єра досить строката: від кандидата-самовисуванця на виборах до Верховної Ради у 2014 році, до генерального директора продовольчого рітейлера "Львівхолод" та топменеджера у структурах бізнес-імперії Ріната Ахметова.

Денис Шмигаль раніше працював у структурах олігарха Ріната Ахметова

У 2017-2019 роках Денис Шмигаль обіймав посаду заступника гендиректора компанії "ДТЕК Західенерго", був директором Бурштинської ТЕС, яка входить у структуру компанії ДТЕК олігарха Ахметова. Передостаннє робоче місце Шмигаля - крісло голови Івано-франківської облдержадміністрації, останнє - віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад і територій в уряді Олексія Гончарука. На цій посаді він пропрацював рівно місяць.

Представляючи ще на початку лютого у Верховній Раді кандидатуру Дениса Шмигаля на затвердження міністром розвитку громад і територій, Олексій Гончарук казав: " Ця людина прекрасно розуміє, як працює регіон, він є чудовим менеджером… Я переконаний, що він серйозно підсилить нашу спільну команду". Натомість Шмигаль не лише посилив уряд, а тепер й повністю перебрав на себе управління ним. Депутати фракції "Слуги народу" заперечують вплив на нового прем'єра будь-кого з олігархів. "Пан Шмигаль десь працював у бізнесі, але зрештою він економіст, він менеджер хороший. Я не бачу тут якогось впливу фінансово-промислових груп", - сказала DW Ірина Верещук.

Об'єднані в останню хвилину

Після обрання Денис Шмигаль представив свою нову команду. Серед них є кілька міністрів з попереднього уряду, зокрема міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр юстиції Денис Малюська, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. А також чимало нових міністрів, які раніше обіймали посади у владі за часів Віктора Януковича. Саме це спровокувало демарш фракції "Голос", яка покинула пленарне засідання. "Коли я дивлюся зараз наліво, я бачу контрреволюцію режиму, який ми виганяли з Майдану. Але ця контрреволюція - під масками нових облич, уряд імені Януковича", - сказала з трибуни депутатка від цієї фракції Олександра Устінова.

Зрештою Верховна Рада затвердила новий склад уряду, окремими постановами були затверджені міністри оборони і закордонних справ, кандидатури яких, відповідно до Конституції, вніс на розгляд парламенту президент. Главою МЗС був затверджений Дмитро Кулеба, а міноборони - Андрій Таран. Ще чотири міністерські портфелі залишилися вакантними.

Про те, хто увійде в новий Кабмін, депутати не знали практично до останнього, оскільки з потенційними міністрами вели переговори про роботу в новому уряді фактично до моменту голосування. Саме це, на думку політичного аналітика фонду "Демократичні ініціативи" імені Ількам Кучеріва Андрія Сухарини, може зіграти злий жарт з урядом Шмигаля. "Високоефективний уряд не шукають в останні хвилини. Уряд - це політики і управлінці, об'єднані спільною ідеєю змін. А яка може бути спільна ідея у людей, яких шукали чи не випадково і у дуже стислий час", - сказав DW Сухарина. Він прогнозує, що цей уряд буде не настільки ефективним, як уряд Олексія Гончарука.