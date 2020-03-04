Верховна Рада України призначила новим прем'єром Дениса Шмигаля

Народні депутати Верховної Ради України підтримали призначення Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра країни. Під час голосування на позачерговому засіданні парламенту в середу, 4 березня, проєкт постанови про призначення Шмигаля підтримав своїми голосами 291 законодавець, "проти" проголосували 49 депутатів.

Свої голоси за затвердження нового керівника Кабінету міністрів України віддали 242 депутати фракції "Слуга народу", 18 депутатів групи "За майбутнє", 17 - групи "Довіра", а також 14 позафракційних нардепів. Фракції "Опозиційна платформа - За життя" та "Європейська солідарність" проголосували "проти", а "Батьківщина" та "Голос" - утрималися.

Завершення війни й повернення Криму

Перед голосуванням Денис Шмигаль представив перед парламентом своє бачення пріоритетів роботи нового уряду. Зокрема, він перерахував завдання, поставлені президентом ще попередньому уряду, і які також стоятимуть перед його урядом: продовження децентралізації, створення сприятливого інвестиційного клімату, підвищення енергоефективності, розбудова промисловості, аграрного сектора та інфраструктури, покращення якості медицини та освіти.

"І найважливіше - зміцнення національної безпеки та оборони, завершення війни на Донбасі й повернення анексованого Криму. Всі ці завдання буде вирішувати новий уряд. Якщо не буде вирішувати - то й не буде цього уряду, це є очевидним і сьогодні ми це побачили", - наголосив Шмигаль.

Він також зауважив, що виступатиме за перегляд державного бюджету на 2020 рік, зокрема, збільшити передбачені у ньому соціальні виплати та зменшити виплати міністрам та членам наглядових рад держпідприємств. "Є низка викликів, за вирішення яких нам потрібно братися негайно. Це недопущення економічної та бюджетної кризи. Вважаю, що ми маємо переглянути державний бюджет на 2020 рік у частині збільшення виплат і пенсій для простих українців", - зауважив він. Шмигаль пообіцяв також тісно співпрацювати з парламентом та фракціями ВР.

Зеленський говорить про "уряд для людей"

Президент України Володимир Зеленський, представляючи вусунуту фракцією "Слуга народу" кандидатуру Шмигаля перед депутатами, наголосив, що вірить, "що у нас нарешті з'явиться уряд для людей".

Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді, 4 березня 2020 року

Перед цим у середу Верховна Рада схвалила відставку попереднього прем'єра Олексія Гончарука, це рішення підтримало 353 народних депутатів.

Денис Шмигаль з 4 лютого цього року обіймав посаду віцепрем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій в уряді Олексія Гончарука. До цього, з серпня минулого року, він працював головою Івано-Франківської обладміністрації. У 2017-2019 роках він працював у "ДТЕК Західенерго" - спочатку заступником гендиректора з соціальних питань, а з початку 2018 року - директором Бурштинської ТЕС. У 2014 році Шмигаль працював заступником начальника головного управління міністерства доходів і зборів у Львівській області.