Гончарук подав у відставку, замість нього погоджено Шмигаля - депутати "СН"

До Верховної Ради України надійшла заява від прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. Про це ввечері у вівторок, 3 березня, повідомили низка депутатів парламентської фракції "Слуга народу", а також низка українських ЗМІ. Зокрема, цю інформацію агенції "Інтерфакс-Україна" підтвердив депутат від "СН" Олександр Качура.

Згодом нардепи Олександр Дубінський та Борис Радуцький, котрі так само представляють фракцію "Слуга народу", підтвердили цю інформацію в розмові з журналістами. "Гончарук заяву написав, до парламенту передав, ми зараз проголосували фракцією й її задовольнили", - сказав народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський журналістам.

Зеленський пропонує Шмигаля на прем'єрський пост

За інформацією депутатів пропрезидентської фракції, президент країни Володимир Зеленський, який прибув до Ради для участі в засіданні фракції "Слуга народу" ввечері у вівторок, запропонував кандидатуру віцепрем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля на пост прем'єр-міністра.

"Президент вніс пропозицію призначити новим прем'єром Шмигаля", - написав Качура на своєму Telegram-каналі. Олександр Дубінський уточнив, що під час засідання фракції лише три депутати висловилися проти відставки Гончарука.

Інші ймовірні кадрові зміни в уряді

Нардеп Дубінський також повідомив, що в уряді можуть бути призначені низка нових міністрів. Зокрема, міністром закордонних справ може стати Дмитро Кулеба, який обіймає посаду віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. На посаду міністра фінансів запропонована кандидатура колишнього першого заступника міністра фінансів Ігоря Уманського, на пост міністра оборони - генерал-лейтенанта Збройних сил України, експершого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ Андрія Тарана.

Крім того, на посаду міністра соціальної політики висунута ексглава департаменту праці та зайнятості відомства Марина Лазебна, міністра молоді і спорту - президент Національної федерації фехтування України Вадим Гутцайт.

За інформацією Дубінського, збережуть свої посади у новому уряді міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр юстиції Денис Малюська і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Позов Гончарука

Раніше цього дня на сайті Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) було оприлюднено повідомлення, що до суду надійшов позов від імені прем'єра Олексія Гончарука. Заявником у позові було зазначено Гончарука, відповідачем - голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, третьою особою - президента України Володимира Зеленського.

"Позивач просить суд заборонити голові Верховної Ради Дмитру Разумкову до винесення рішення по суті включати додатково до порядку денного позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня 2020 року питання про відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука та/або звільнення кого-небудь із членів уряду", - повідомляла прес-служба ОАСК, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Однак згодом пресслужба уряду спростувала повідомлення про подання такого позову Гончаруком.