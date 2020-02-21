Профільний комітет ВР рекомендує відставку Гончарука

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вирішив рекомендувати парламенту прийняти відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За таке рішення вранці у середу, 4 березня, висловилися 23 члени комітету з 25 присутніх, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Президент України Володимир Зеленський у цей день має внести до Верховної Ради подання на призначення нового прем'єр-міністра, яке комітет розгляне і ухвалить рішення, чи рекомендувати парламенту схвалити запропоновану Зеленським кандидатуру.

Верховна Рада збереться на позачергове пленарне засідання 4 березня о 16 годині на вимогу Зеленського. Згідно з оприлюдненим порядком денним, на засіданні буде оцінена діяльність правоохоронних органів, а також розглянуті кадрові перестановки в Кабінеті Міністрів України.

Прем'єр-міністр звільняється з посади з дня ухвалення рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради. Відставка прем'єр-міністра має наслідком відставку всього складу уряду.