 Профільний комітет ВР рекомендує відставку Гончарука | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Профільний комітет ВР рекомендує відставку Гончарука

Верховна Рада України може розглянути відставку Олексія Гончарука вже у середу. Відставка прем'єр-міністра має наслідком відставку всього складу уряду.

Олексій Гончарук - поки що прем'єр-міністр України

Олексій Гончарук - поки що прем'єр-міністр України

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вирішив рекомендувати парламенту прийняти відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За таке рішення вранці у середу, 4 березня, висловилися 23 члени комітету з 25 присутніх, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

DW.COM

Уряд Олексія Гончарука взявся за амбітні реформи, але не зміг впоратися з низкою поточних криз, що й викликало незадоволення Володимира Зеленського, занепокоєного падінням власного рейтингу. (02.03.2020)

На скликаному на вимогу президента засіданні 4 березня народні депутати обговорять роботу уряду та питання запобігання корупції. Українські ЗМІ повідомляють про можливу відставку прем'єра Олексія Гончарука. (29.02.2020)

Президент України Володимир Зеленський у цей день має внести до Верховної Ради подання на призначення нового прем'єр-міністра, яке комітет розгляне і ухвалить рішення, чи рекомендувати парламенту схвалити запропоновану Зеленським кандидатуру.

Верховна Рада збереться на позачергове пленарне засідання 4 березня о 16 годині на вимогу Зеленського. Згідно з оприлюдненим порядком денним, на засіданні буде оцінена діяльність правоохоронних органів, а також розглянуті кадрові перестановки в Кабінеті Міністрів України.

Прем'єр-міністр звільняється з посади з дня ухвалення рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради. Відставка прем'єр-міністра має наслідком відставку всього складу уряду.

Також за темою

Ukraine | Oleksiy Honcharuk

Як Олексій Гончарук у Верховній Раді звітував 21.02.2020

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук відзвітував у парламенті про роботу уряду за останні півроку та похвалився проведеним "аудитом держави". Опозицію ж вразили в звіті лише слова прем'єра "жесть" та "круто".

Ukraine | Rücktritt Ministerpräsident Alexej Gontscharuk

Гончарук запевняє, що не писав заяву про відставку 02.03.2020

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук стверджує, що не писав заяву про відставку. Він додав, що очікує консультацій з парламентом і президентом.

Ukraine Kiew Denys Shmygal, Minister für Kommunen

Гончарук подав у відставку, замість нього погоджено Шмигаля - депутати "СН" 03.03.2020

Заява про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука надійшла 3 березня до Верховної Ради, повідомили депутати від фракції "Слуга народу". У фракції повідомили, що Зеленський пропонує на пост прем'єра Дениса Шмигаля.

Реклама

Докладно

У Німеччині коронавірус виявили вже в багатьох людей в різних частинах країни, але паніки поки немає ніде

Поруч з коронавірусом: як живуть у Німеччині під карантином

Перший випадок коронавірусу в німецькому Бонні: враження від карантину кореспондента DW.  

Штаб-квартира Apple в Каліфорнії

Apple сплатить $ 500 мільйонів за уповільнення старих iPhone

Apple погодилася сплатити до 500 мільйонів доларів задля врегулювання колективного позову користувачів iPhone.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  