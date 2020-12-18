Шмигаль повідомив про початок роботи місії МВФ в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) у понеділок, 21 грудня, розпочала роботу в Україні, повідомив український уряд. "Прем'єр-міністр (Денис Шмигаль. - Ред.) привітав початок роботи місії МВФ в Україні... Україна рухається в напрямі продовження всіх реформ і не збирається згортати з цього шляху", - йдеться у повідомленні Кабміну України.

Шмигаль зазначив, що попри складну економічну ситуацію Україна все одно буде дотримуватися зобов'язань, досягнутих з міжнародними фінансовими партнерами.

МВФ проведе дистанційне обговорення з українською владою останніх економічних подій, а також заходів та реформ, необхідних для завершення першого перегляду програми stand-by. 10 червня рада директорів МВФ затвердила нову 18-місячну програму stand-by для України на близько 5 мільярдів доларів. Згідно з меморандумом з МВФ, після надання першого траншу заплановано чотири перегляди програми. Перший транш від МВФ обсягом у 2,1 мільярда доларів Україна отримала 12 червня.