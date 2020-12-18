 Шмигаль повідомив про початок роботи місії МВФ в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Шмигаль повідомив про початок роботи місії МВФ в Україні

МВФ дистанційно обговорить з українською владою реформи, необхідні для завершення першого перегляду програми stand-by. Шмигаль зазначив, що попри складну економічну ситуацію Україна буде дотримуватися своїх зобов'язань.

В Україні почала роботу місія МВФ

В Україні почала роботу місія МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) у понеділок, 21 грудня, розпочала роботу в Україні, повідомив український уряд. "Прем'єр-міністр (Денис Шмигаль. - Ред.) привітав початок роботи місії МВФ в Україні... Україна рухається в напрямі продовження всіх реформ і не збирається згортати з цього шляху", - йдеться у повідомленні Кабміну України.

Шмигаль зазначив, що попри складну економічну ситуацію Україна все одно буде дотримуватися зобов'язань, досягнутих з міжнародними фінансовими партнерами.

МВФ проведе дистанційне обговорення з українською владою останніх економічних подій, а також заходів та реформ, необхідних для завершення першого перегляду програми stand-by. 10 червня рада директорів МВФ затвердила нову 18-місячну програму stand-by для України на близько 5 мільярдів доларів. Згідно з меморандумом з МВФ, після надання першого траншу заплановано чотири перегляди програми. Перший транш від МВФ обсягом у 2,1 мільярда доларів Україна отримала 12 червня.

Дивитись відео 03:45

Державний борг: скільки винна Україна і хто найбільший боржник у світі? (02.10.2019)

DW.COM

"На двієчку": чому Україна скотилася у рейтингу інвестиційної привабливості

Європейська бізнес асоціація зафіксувала безпрецедентне від 2013 року зниження настроїв інвесторів в Україні, і справа тут не лише у пандемії коронавірусу. Чим пояснюється такий песимізм - у матеріалі DW.  

Також за темою

Symbolbild IWF senkt Wachstumsprognose für Deutschland

Місія МВФ 21 грудня розпочне перегляд програми stand-by для України 18.12.2020

МВФ проведе дистанційне обговорення з українською владою останніх економічних подій, а також заходів та реформ, необхідних для завершення першого перегляду програми stand-by.

Washington The International Monetary Fund IMF | IWF Hauptquartier

МВФ змінив програму кредитування України 07.05.2020

Україна та Міжнародний валютний фонд домовляються, що замість трирічної програми розширеного фінансування EFF буде запроваджена 1,5-річна програма stand-by.

USA Weltbank-Zentrale in Washington

МВФ розгляне нову програму stand-by для України 9 червня 03.06.2020

Нову кредитну програму для України на загальну суму в п'ять мільярдів доларів Міжнародний валютний фонд розгляне 9 червня. Передбачається, що перший транш складе 1,9 мільярда доларів.

Реклама

Докладно

Насильство проти жінок (символічне фото)

Секс без згоди = зґвалтування. У Данії ухвалили новий закон

У низці європейських країн секс без згоди офіційно визнається актом насильства. Тепер такий закон ухвалили і в Данії.  

Fiat Chrysler та Peugeot SA зможуть об'єднатися

Fiat Chrysler та Peugeot SA отримали дозвіл на об'єднання

Єврокомісія дозволила об'єднатися двом автовиробникам. На її думку, це не призведе до порушення конкуренції.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  