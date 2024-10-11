"Шаги" замість "копійок": НБУ попросить Раду підтримати

У Нацбанку наголошують, що дерусифікація та декомунізація в монетарній сфері є обов'язковою умовою для ствердження української грошової одиниці.

Національний банк України (НБУ) розробив законопроєкти для зміни назви розмінних монет з "копійка" на "шаг". Про це повідомив у п'ятницю, 11 жовтня, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").

НБУ попросив голову Ради Руслана Стефанчука внести розроблені пропозиції на розгляд парламентарів, оскільки самостійно реєструвати законопроєкти не може. "Національний банк розробив проєкт комплексних законодавчих пропозицій, спрямованих на зміну назви розмінної монети "шаг" замість "копійка". Для її реалізації потрібно внести зміни до низки законодавчих актів України", - йдеться у зверненні до Стефанчука.

У ньому зазначається, що НБУ разом із визнаними фахівцями в галузях історії, нумізматики, банківництва, мистецтвознавства, археології та мовознавства дійшли висновку, що "копійка" є чужорідною для нашої країни та фактично - символом російської окупації України принаймні впродовж останніх трьох століть".

"Дерусифікацію та декомунізацію в монетарній сфері ми вважаємо обов'язковою умовою для ствердження української грошової одиниці як невід’ємного атрибуту суверенної держави та сучасної української нації", - наголошують в НБУ.

У Нацбанку переконують, що ухвалення законопроєктів не передбачає додаткових витрат, а карбування роздрібних "шагів" не передбачатиме миттєвого вилучення "копійок", які перебувають в обігу. НБУ планує в 2025 році відкарбувати 20 мільйонів нових монет.

Виведення копійок з обігу

У 2019 році в Україні вперше з'явилася нова банкнота - тисяча гривень. Разом з тим, з обігу вилучили дріб'язок - 1, 2 та 5 копійок. З грудня 2019 року в обігу з'явилися монети номіналом 5 гривень, а з червня 2020 року - 10 гривень.

З 1 жовтня 2020 року НБУ почав виводити з обігу монети номіналом 25 копійок, а також банкноти, введені в обіг до 2003 року. Крім того, регулятор активніше став позбуватися банкнот в 1 і 2 гривні, замінюючи їх на монети такого ж номіналу.