Не "копійки", а "шаги": НБУ пропонує змінити назву монет

У Нацбанку наголошують, що це необхідно "для відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродження національних традицій у грошовому обігу України".

Національний банк України (НБУ) ініціював зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг". Як йдеться у повідомленні Нацбанку у понеділок, 2 вересня, цей крок зроблений "для відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродження національних традицій у грошовому обігу України".

За словами глави НБУ Андрія Пишного, Нацбанк після дослідження історії грошового обігу дійшов беззаперечного висновку, що така назва для розмінної монети, як "копійка", фактично є символом московської окупації.

"Сьогодні український народ повертає собі все, що було несправедливо в нього вкрадене та понівечене кремлівськими наративами. Саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості з будь-чим московським", - додав він.

Для реформи необхідні рішення Ради

Також повідомляється, що НБУ вже розробив пропозиції щодо необхідних законодавчих змін. Розроблені законопроєкти після узгодження з заінтересованими державними органами Нацбанк направить для розгляду та схвалення до Верховної Ради.

У разі ухвалення парламентом відповідних законів, НБУ зможе перейти до практичного втілення ініціативи - карбування та введення в обіг українських розмінних монет, номінованих у шагах.

"Зокрема, пропонується встановити, що співвідношення між "копійкою" та "шагом" дорівнюватиме 1:1; Національний банк розроблятиме дизайн та визначатиме порядок введення в обіг "шагів", а також порядок і строки вилучення з обігу "копійок", - додали в НБУ.

Національний банк не планує спеціально, через зміну назви, вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги. Монети "копійка" та "шаг" перебуватимуть в обігу паралельно.

"Поступове введення в обіг монет, номінованих у шагах, у межах планового випуску не вплине на інфляцію, оскільки не передбачається збільшення обсягів готівкових грошей в економіці", - наголошує Нацбанк.

Виведення копійок з обігу

У 2019 році в Україні вперше з'явилася нова банкнота - тисяча гривень. Разом з тим, з обігу вилучили дріб'язок - 1, 2 та 5 копійок. З грудня 2019 року в обігу з'явилися монети номіналом 5 гривень, а з червня 2020 року - 10 гривень.

З 1 жовтня 2020 року НБУ почав виводити з обігу монети номіналом 25 копійок, а також банкноти, введені в обіг до 2003 року. Крім того, регулятор активніше став позбуватися банкнот в 1 і 2 гривні, замінюючи їх на монети такого ж номіналу.