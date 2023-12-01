У ЄС визначились з темами для дизайну нових купюр євро

Для дизайну нових банкнот євро ЄЦБ обрав три теми за підсумками соцопитування та онлайн-голосування жителів ЄС.

Рада керівників Європейського центрального банку (ЄЦБ) визначила за підсумками соціологічного опитування та голосування жителів Європейського Союзу основний мотив для дизайну нових купюр євро.

Багатоступеневий процес вибору дизайну розпочався в 2021 році. До репрезентативної фокус-групи ЄЦБ увійшли понад 23 тисячі європейців, а ще 360 тисяч відповідей отримали через інтернет.

На їхній вибір пропонувалося сім тем. Більшість проголосувала за мотив "європейська культура", повідомило 30 листопада агентство AFP. На другому та третьому місцях відповідно - птахи як символ європейської свободи та річки як символ життя. Рада ЄЦБ повідомила, що вирішила об'єднати дві ці теми під час розроблення майбутнього дизайну нових банкнот.

Регулятор поки що займається підготовкою конкурсу на найкращий дизайн. За даними ЄЦБ, переможця оберуть не раніше 2026 року, після чого знадобиться ще кілька років, аби ввести банкноти в обіг.