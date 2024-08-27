НБУ з жовтня обмежує перекази з картки на картку для фізосіб

Нацбанк України з 1 жовтня встановив щомісячний ліміт у 150 тисяч гривень для переказів фізичних осіб "з карти на карту", який буде діяти шість місяців.

Національний банк України (НБУ) з 1 жовтня встановив ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту" (також відомі як P2P, C2С), який буде діяти шість місяців.

"Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб", - йдеться у повідомленні НБУ у вівторок, 27 серпня.

Також Нацбанк наголошує, що цей ліміт не буде застосовуватися до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою НБУ, та осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження.

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Крім цього, обмеження не буде застосовуватися у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб.

"Операції за реквізитами IBAN не обмежуються. За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують вказану суму, отже, встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність", - йдеться у повідомленні Нацбанку.

Головна мета нововведення - боротьба з "дропами"

У Нацбанку кажуть, що запроваджений ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків "дропів" (люди, які за оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам), які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки.

"Ці рахунки використовують як "транзитні" для переказу та "відмивання" незаконних коштів. Масштаби проблеми використання "дропів" оцінити складно через імітацію звичайної поведінки фізичної особи, проте загалом по системі йдеться про десятки тисяч "сплячих" та вже активних рахунків", - йдеться у повідомленні.

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Аналіз НБУ свідчить, що через картки "дропів" може проходити близько 200 мільярдів гривень на рік.

Також зазначається, що впродовж шести місяців дії обмеження будть напрацьовані рішення, спрямовані на вирішення проблеми "дропів", що дасть змогу НБУ "за умови дієвості вжитих заходів відмовитися від запроваджених лімітів".