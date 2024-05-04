Валютна лібералізація: НБУ пом'якшив обмеження для бізнесу

З 4 травня Нацбанк України впровадив найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень для підприємств з початку повномасштабної війни.

Національний банк України (НБУ) оголосив "найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень для підприємств з початку повномасштабної війни" - для поліпшення умов ведення бізнесу в країні та його виходу на нові ринки, а також для підтримки відновлення економіки й сприяння припливу нових інвестицій.

Менше валютних обмежень з 4 травня

З суботи, 4 травня, скасовуються всі валютні обмеження для імпорту робіт і послуг. Це означає дозвіл бізнесу знову купувати та переказувати іноземну валюту за кордон.

Також юридичні особи та фізичні особи-підприємці матимуть змогу переказувати кошти за кордон для розрахунків за договорами лізингу або оренди без додаткових обмежень щодо предмету лізингу чи оренди та дати укладення договору. Раніше такий дозвіл поширювався лише на лізинг чи оренду транспортних засобів.

Пом'якшуються обмеження в частині погашення "нових" зовнішніх кредитів, кошти за якими надходять в іноземній валюті з-за кордону після 20 червня 2023 року на рахунки позичальників в українських банках. Зокрема, з трьох до одного року зменшується мінімальний строк користування "новим" кредитом, за досягнення якого дозволяється купувати іноземну валюту для погашення такого кредиту. Крім того, бізнес зможе купувати іноземну валюту для сплати процентів за "новими" кредитами незалежно від строку користування кредитом.

Також бізнесу надається можливість погашати проценти за "старими" зовнішніми кредитами, які відповідно до умов кредитного договору підлягають сплаті в період з 24 лютого 2022 року. У межах одного договору для прострочених станом на 1 травня цього року процентних платежів можна переказувати не більше мільйона євро в еквіваленті за один календарний квартал. До майбутніх планових процентних платежів це обмеження не застосовуватиметься.

Пом'якшення передбачені й у частині переказу іноземної валюти від представництв на користь своїх материнських компаній. Щомісячний ліміт для проведення таких операцій одним представництвом однієї компанії встановлений на рівні п'яти мільйонів євро в еквіваленті.

Репатріація "нових" дивідендів - з 13 травня

З 13 травня підприємства також матимуть можливість репатріювати "нові" дивіденди за корпоративними правами чи акціями за кордон, нарахованими за результатами діяльності за період з 1 січня цього року. Це пом'якшення не стосується виплати дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні періоди чи резервного капіталу.

Щоб мінімізувати ризики для макрофінансової стабільності, НБУ встановив щомісячний ліміт для репатріації "нових" дивідендів на рівні мільйона євро в еквіваленті.