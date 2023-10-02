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ЕкономікаУкраїна

Нацбанк України скасовує фіксований офіційний курс гривні

Ольга Журавльова
2 жовтня 2023 р.

Національний банк України більше не утримуватиме фіксований курс гривні на рівні 36,56 грн/1 долар США. Формування обмінного курсу у банках і на готівковому ринку формуватиметься без змін.

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Будівля НБУ в Києві
Будівля нацбанку УкраїниФото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/picture alliance

Національний банк України, який із кінця липня 2022 року утримує офіційний курс гривні на рівні 36,56 грн/1 долар США, із 3 жовтня переходить у режим керованої гнучкості обмінного курсу.

"За цього режиму офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком", - йдеться у повідомленні НБУ за понеділок, 2 жовтня.

Центробанк зазначив, що завдяки компенсації структурного дефіциту курс на міжбанківському ринку зможе "і зростати, і знижуватися, реагуючи у відповідний спосіб на зміни в балансі попиту та пропозиції на валютному ринку".

"Національний банк суттєво обмежуватиме курсові коливання, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення", - наголосив регулятор.

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Підставами для такого рішення НБУ називає стійкий прогрес у зниженні інфляції, накопичення значного рівня міжнародних резервів, збільшення привабливості гривневих депозитів та ОВДП. У Нацбанку зауважують, що за підсумками восьми місяців 2023 року інфляція сповільнилася з 26,6 відсотка до 8,6 відсотка. Міжнародні резерви України станом на 1 вересня оцінюють у понад ніж 40 мільярдів доларів.

Що буде з готівковим курсом?

НБУ зауважує, що курс на готівковому валютному ринку, де можуть купувати і продавати валюту громадяни, встановлюватимуть за тими самими правилами, що й раніше. Регулятор нагадує, що цей ринок працює в такому режимі вже майже півтора року, протягом яких гривня і послаблювалася, і зміцнювалася.

Станом на 2 жовтня курс "чорному ринку" становив 37,5 - 38,1 гривень/1 долар США.

Формування банками карткового курсу також відбуватиметься за тими самими правилами, що й раніше. У НБУ запевняють, що банківська система України "продовжує стабільно функціонувати, попри виклики повномасштабної війни".

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Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну,  Нацбанк запровадив низку обмежень на період запровадження воєнного стану. 

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