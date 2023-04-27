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Інфляція в Україні уповільнюєтьсяФото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance
ЕкономікаУкраїна

НБУ покращив прогноз інфляції в Україні

Максим Сидоржевський
23 хв. тому

Нацбанк переглянув прогноз інфляції на поточний рік, знизивши його з 18,7 до 14,8 відсотка. У березні темпи зростання цін сповільнилися до 21,3 відсотка.

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З початку року інфляція в Україні знижувалася швидше, ніж очікувалося, повідомили у четвер, 27 квітня, у Національному банку України (НБУ). Так, за даними регулятора, у березні темпи зростання споживчих цін сповільнилися до 21,3 відсотка в річному вимірі.

Послабленню інфляційного тиску, за даними аналітиків НБУ, сприяли достатня пропозиція продовольства та пального, а також досить швидке відновлення енергетичної системи від наслідків російських терактів. "Важливим чинником було поліпшення інфляційних очікувань з початку року на тлі припинення емісійного фінансування, зміцнення готівкового курсу гривні та підвищення привабливості гривневих активів, на що спрямовувалися вжиті НБУ заходи", - зазначається у повідомленні

Однак, у НБУ наголошують, що інфляційний тиск залишається суттєвим. Зниження інфляції в річному вимірі значною мірою спричинене високою базою порівняння минулого року, а також посилене теплою для зими погодою. Натомість тиск на виробничі витрати бізнесу зберігається, зокрема через складнощі з веденням діяльності та налаштуванням логістичних ланцюгів в умовах війни, пояснили у Нацбанку.  

Згідно з прогнозом регулятора, у 2023 році інфляція сповільниться до 14,8 відсотка, а в наступні роки - повернеться до однознакового рівня. Таким чином Нацбанк переглянув прогноз інфляції на 2023 рік, знизивши його з 18,7 до 14,8 відсотка.

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Економіка повернеться до зростання

Також у НБУ прогнозують, що економіка вже цього року повернеться до зростання, яке пришвидшиться в наступні роки на тлі закладеного у прогноз зниження безпекових ризиків.

З огляду на швидке відновлення енергетичної системи, а також м'яку фіскальну політику прогноз економічного зростання у 2023 році поліпшено з 0,3 до 2 відсотків. Зниження безпекових ризиків із наступного року, що припускається в базовому сценарії прогнозу НБУ, сприятиме прискоренню економічного зростання - до 4,3 відсотка у 2024 році та до 6,4 відсотка у 2025 році.

У 2023 році НБУ очікує значного дефіциту поточного рахунку. Водночас надходження міжнародної допомоги компенсуватиме ці чинники, запевняють у регуляторі.  Загалом у цьому році обсяг надходжень від міжнародних партнерів може, згідно з очікуваннями НБУ, перевищити 42 мільярди доларів США.

Збереження облікової ставки на рівні 25 відсотків

Також Нацбанк у четвер ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 25 відсотків. "Утримання облікової ставки на рівні 25 відсотків, запровадження додаткових інструментів для захисту заощаджень громадян від інфляційного знецінення, а також заходи з активізації конкуренції банків за строкові депозити сприяли посиленню курсової стійкості. У тому числі завдяки цим заходам попит на гривневі інструменти почав зростати, тоді як на іноземну валюту - скоротився", - наголосили в НБУ.

Водночас значною мірою курсова стійкість забезпечується жорсткими валютними обмеженнями, зазначається у повідомленні. Ефективність останніх з часом послаблюється, а їхній обмежувальний вплив на економічну активність, навпаки, посилюється. Тому проведення валютної лібералізації в осяжній перспективі стає дедалі актуальнішим, прогнозують в НБУ. 

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