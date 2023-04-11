Економічний прогноз МВФ. Що очікує світ, Україну та Росію?

МВФ несуттєво погіршив прогноз зростання світової економіки у наступні роки, але очікує зростання економіки РФ. В Україні в 2023-му МВФ прогнозує зниження ВВП, а на 2024 рік прогноз для країни не надає.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) несуттєво погіршив прогноз зростання світової економіки на 2023 та 2024 роки - до 2,8 відсотка та 3 відсотків (з 2,9 відсотка та 3,1 відсотка відповідно), йдеться в опублікованому у вівторок, 11 квітня, квітневому огляді світової економіки.

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Фонд звертає увагу на хвилю турбулентності світових фінансових ринків, яку запустило банкрутство американського Silicon Valley Bank, продовживши проблеми швейцарського Credit Suisse, приєднаного до UBS.

МВФ констатує, що на цьому тлі "туман навколо світового економічного прогнозу згустився", невизначеність висока, а баланс для прогнозу суттєво змістився у бік знижувальних ризиків.

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Основні фактори впливу 2022 року, ймовірно, продовжать діяти і в 2023 році, зазначає МВФ, назвавши такими жорстку грошово-кредитну політику центробанків у прагненні стримати інфляцію, обмежені бюджетні резерви для пом'якшення шоків на тлі історично високого рівня боргових зобов'язань, стрибки цін на сировину "геоекономічна фрагментація" внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а також відкриття економіки Китаю.

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МВФ зазначає, що взимку 2022-2023 років вдалося запобігти газовій кризі завдяки великим європейським запасам та збільшенню імпорту зрідженого природного газу, зниження попиту на газ на тлі високих цін та нетипово м'якої погоди. Проте ризики стрибків цін зберігаються наступної зими.

Глобальна інфляція дещо знизиться

Глобальна інфляція, за прогнозом МВФ, знизиться з 8,7 відсотка у 2022 році до 7 відсотків у 2023 році на тлі зниження цін на сировинні товари та до 4,9% у 2024 році. У більшості випадків повернення інфляції до цільового рівня малоймовірне до 2025 року, зазначають у доповіді.

Зростання обсягу світової торгівлі, вважає МВФ, знизиться з 5,1% у 2022 році до 2,4% у 2023-му та підвищиться до 3,5% у 2024 році.

МВФ очікує зниження середньої ціни на нафту у 2023 році на 24%, до $73,13/бар., та у 2024 році на 5,8%, до $68,9/бар. (січневий прогноз - $81,13 та $75,36).

Рівень інфляції в Україні знизиться

Для України МВФ у квітневій доповіді дав прогноз зниження ВВП цього року на 3 відсотка. При цьому інфляція за прогнозом також знизиться з 26,6% до 20,0% у 2023 році. МВФ відмовився від прогнозу на 2024 рік.

Прогноз щодо зростання економіки США на цей рік підвищено на 0,2 п.п. - до 1,6%, 2024 року очікується зростання на 1,1 відсотка.

Щодо ВВП Німеччини фонд знову повернувся до негативного прогнозу - МВФ очікає зниження на 0,1% порівняно з січневою оцінкою зростання на 0,1% (у жовтні зниження оцінювалося також 0,1%). На 2024 рік прогноз також погіршили - на 0,3%, до 1,1%.

МФВ очікує зростання російської економіки

Для Росії МВФ продовжив підвищувати свою оцінку: тепер він очікує зростання економіки на 0,7 відсотка, тоді як у січні прогноз був на рівні 0,3 відсотка, у жовтні очікувалося падіння на 2,3 відсотка.

Водночас МВФ погіршив прогноз зростання ВВП РФ у 2024 році - до 1,3 відсотка.