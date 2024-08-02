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СуспільствоУкраїна

НБУ прогнозує підвищення тарифів на послуги ЖКГ у 2025 році

Дмитро Шварц
2 серпня 2024 р.

Національний банк України очікує на поступове підвищення тарифів на послуги житлово-комунального господарства з 2025 року, йдеться в липневому інфляційному звіті НБУ.

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Українка тримає гривні
За прогнозом НБУ, у 2025 році очікується поступове підвищення комунальних тарифівФото: Frank Hammerschmidt/dpa/picture alliance

Національний банк України очікує на поступове підвищення тарифів на послуги житлово-комунального господарства з 2025 року, про що йдеться в липневому інфляційному звіті НБУ.

Нацбанк у своєму прогнозі покладається на припущення щодо незмінності окремих тарифів на послуги ЖКГ (газ, опалення та постачання гарячої води) протягом 2024 року, однак "складний стан в енергетиці та державному бюджеті, ймовірно, зумовлять поступове коригування тарифів у наступних роках".

"Очікується, що з 2025 року розпочнеться поступове приведення тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів. Невизначеність із термінами та величиною коригування тарифів, насамперед енергетичних, є окремим ризиком для прогнозу інфляції", - зазначає НБУ.

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Нацбанк вказує на те, що значне підвищення вартості енергоносіїв стане джерелом додаткового інфляційного тиску та зумовить потребу в значному збільшенні субсидій для населення.

"З іншого боку, триваліше відтермінування рішень щодо приведення тарифів на послуги ЖКГ у відповідність до економічно обґрунтованих рівнів призведе до нижчого рівня інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. Це посилюватиме ризики нестабільності на енергоринку, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє", - додали в НБУ.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України підвищив з 1 червня тариф на електроенергію для домогосподарств до 4,32 гривні за кіловат-годину. 

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