Тариф на газ в Україні ще рік не підвищуватимуть

Для населення тариф на газ залишиться незмінним ще впродовж року, запевнила група "Нафтогаз". Чинний мораторій на підвищення вартості газу зберігатиметься до 30 квітня 2025 року.

Група "Нафтогаз" повідомила, що тарифи на газ для населення в Україні залишатимуться без змін ще щонайменше впродовж одного року. Згідно з повідомленням пресслужби групи, чинна ціна газу для домогосподарств у розмірі 7,96 грн (з ПДВ) за 1 кубометр залишиться незмінною як мінімум рік.

Повідомляється, що ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" подовжило дію тарифного плану "Фіксований" іще на рік, керуючись чинним мораторієм на підвищення цін.

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"Нафтогаз" діє в національних інтересах. В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед", - заявив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов, слова якого цитує пресслужба компанії.

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Зазначається, що нині газопостачальна компанія "Нафтогаз України" забезпечує газом понад 12 мільйонів українських домогосподарств. Її клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану "Фіксований". Період дії тарифу - з 1 травня 2024 року до 30 квітня 2025 року включно.

Нагадаємо, рік тому "Нафтогаз" так само у квітні залишив без змін на рік вартість газу для населення.