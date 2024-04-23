Тариф на газ в Україні ще рік не підвищуватимуть

Тариф на газ в Україні ще рік не підвищуватимуть23 квітня 2024 р.
Група "Нафтогаз" повідомила, що тарифи на газ для населення в Україні залишатимуться без змін ще щонайменше впродовж одного року. Згідно з повідомленням пресслужби групи, чинна ціна газу для домогосподарств у розмірі 7,96 грн (з ПДВ) за 1 кубометр залишиться незмінною як мінімум рік.
Повідомляється, що ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" подовжило дію тарифного плану "Фіксований" іще на рік, керуючись чинним мораторієм на підвищення цін.
Читайте також: Нардеп отримав підозру в крадіжці газу на 2,1 мільярда гривень
"Нафтогаз" діє в національних інтересах. В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед", - заявив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов, слова якого цитує пресслужба компанії.
Читайте також: Ціни на тепло для населення не підвищуватимуть до квітня 2024 року - Шмигаль
Зазначається, що нині газопостачальна компанія "Нафтогаз України" забезпечує газом понад 12 мільйонів українських домогосподарств. Її клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану "Фіксований". Період дії тарифу - з 1 травня 2024 року до 30 квітня 2025 року включно.
Нагадаємо, рік тому "Нафтогаз" так само у квітні залишив без змін на рік вартість газу для населення.