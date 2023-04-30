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Протягом наступного року кубометр газу для побутових споживачів коштуватиме 7,96 гривніФото: Stefan Rousseau/empics/picture alliance
ЕкономікаУкраїна

"Нафтогаз" на рік залишив діючу ціну на газ для населення

Тетяна Кирилюк
2 год. тому

Українці надалі платитимуть 7,96 гривні за кубометр газу. Тариф діятиме до 1 травня 2024 року.

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Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" залишила для побутових споживачів діючий тариф 7,96 гривні за кубометр газу із ПДВ ще на рік. Про це у п'ятницю, 29 квітня, повідомлялося на сайті компанії.

Рішення було ухвалене з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні, пояснив глава правління компанії Олексій Чернишов.

"Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні", - сказав він.

"Нафтогаз України" забезпечує газом понад 12,4 мільйона українських домогосподарств. Усі ці клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану "Фіксований", який і передбачає ціну 7,96 гривні за кубометр. Тариф діятиме до 1 травня 2024 року включно. 

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"Нафтогаз" планує збільшити видобуток газу у 2023 році

У лютому Чернишов заявив, що у 2023 році "Нафтогаз України" має на меті збільшити власний видобуток газу на один мільярд кубометрів.

У планах пробурити 12 нових газових свердловин на заході України і створити "достатні резерви газу" для наступного опалювального сезону.

Також в "Нафтогаз" планує розвивати проєкти у сфері відновлювальної енергетики. 

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