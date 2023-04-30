"Нафтогаз" на рік залишив діючу ціну на газ для населення
Тетяна Кирилюк
2 год. тому
Українці надалі платитимуть 7,96 гривні за кубометр газу. Тариф діятиме до 1 травня 2024 року.
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Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" залишила для побутових споживачів діючий тариф 7,96 гривні за кубометр газу із ПДВ ще на рік. Про це у п'ятницю, 29 квітня, повідомлялося на сайті компанії.
Рішення було ухвалене з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні, пояснив глава правління компанії Олексій Чернишов.
"Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні", - сказав він.
"Нафтогаз України" забезпечує газом понад 12,4 мільйона українських домогосподарств. Усі ці клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану "Фіксований", який і передбачає ціну 7,96 гривні за кубометр. Тариф діятиме до 1 травня 2024 року включно.