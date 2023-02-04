План "Нафтогазу" на 2023: плюс мільярд кубометрів свого газу

Цьогоріч компанія планує пробурити 12 нових газових свердловин на заході України і створити "достатні резерви газу" для наступного опалювального сезону.

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у суботу, 4 лютого, заявив, що у 2023 році компанія має на меті збільшити власний видобуток газу на один мільярд кубометрів.

"Під час візиту на Івано-Франківщину оглянув одну зі свердловин, яку бурять наші фахівці. Нових свердловин на заході країни має бути 12. Це - плани на поточний рік", - написав він у Facebook.

Голова правління додав, що найближча мета компанії - створити достатні резерви газу для успішного проходження опалювального сезону 2023-2024 років. "В перспективі - маємо досягти повної енергетичної незалежності", - зауважив Чернишов.

На початку січня компанія "Укргазвидобування", що входить до групи "Нафтогаз", повідомила, що у 2022 році видобула 12,5 мільярда кубометрів газу, "що лише на 3 відсотки менше, ніж за 2021 рік".

У жовтні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що в підземних газосховищах (ПСГ) України накопичено 14,2 мільярдів кубометрів газу, і "цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму".

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Інтеграція до енергосистеми Європи

Чернишов також відвідав одне з ПСГ і зауважив, що у планах - модернізація обладнання та установок. "Очікуємо, що незабаром "Укртрансгаз" завершить сертифікацію у якості оператора зі зберігання газу відповідно до норм ЄС. Це прискорить подальшу інтеграцію України в енергетичні ринки Європи та посилить енергетичну безпеку регіону",- наводить слова голови правління пресслужба компанії.

Також в "Нафтогаз" планує розвивати проєкти у сфері відновлювальної енергетики.

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